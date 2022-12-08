Суд вынес приговор свердловчанину, избившему полицейского

Шатин приговорен к 2,5 годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Слободо-Туринского района (Свердловская область) Максим Шатин, который, пойманный пьяным за рулем, избил полицейского, приговорен к 2,5 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Туринский районный суд приговорил Максима Шатина к наказанию в виде двух лет, шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. В июле силовики поймали Шатина за рулем пьяным. Во время составления протокола он впал в ярость и ударил инспектора по лицу, отчего тот упал и получил травму.

Шатина доставили в суд, где была доказана его вина. Мужчину осудили по статье 318 УК РФ.