В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело юноши

11 декабря 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают силовики Фото: Илья Московец © URA.RU Тело 19-летнего юноши найдено под окнами многоэтажки в Челябинске. Его обнаружили прохожие в районе улицы Академика Королева. Сообщение об этом появилось в социальной сети. «Под окнами дома на Академика Королева нашли тело 19-летнего парня. На месте работаю силовики», — сообщается в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «Вконтакте». По предварительной информации, на теле погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Челябинской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее тело 18-летнего юноши нашли во дворе дома №122 по улице Шаумяна. По данным следствия, он погиб в результате несчастного случая.

Тело 19-летнего юноши найдено под окнами многоэтажки в Челябинске. Его обнаружили прохожие в районе улицы Академика Королева. Сообщение об этом появилось в социальной сети. «Под окнами дома на Академика Королева нашли тело 19-летнего парня. На месте работаю силовики», — сообщается в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «Вконтакте». По предварительной информации, на теле погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Челябинской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее тело 18-летнего юноши нашли во дворе дома №122 по улице Шаумяна. По данным следствия, он погиб в результате несчастного случая.