В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело юноши

Тело 19-летнего юноши найдено под окнами многоэтажки в Челябинске. Его обнаружили прохожие в районе улицы Академика Королева. Сообщение об этом появилось в социальной сети.
«Под окнами дома на Академика Королева нашли тело 19-летнего парня. На месте работаю силовики», — сообщается в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «Вконтакте».
По предварительной информации, на теле погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Челябинской области. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее тело 18-летнего юноши нашли во дворе дома №122 по улице Шаумяна. По данным следствия, он погиб в результате несчастного случая.
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