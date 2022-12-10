10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело юноши

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, следственный комитет
На месте происшествия работают силовики Фото:

Тело 19-летнего юноши найдено под окнами многоэтажки в Челябинске. Его обнаружили прохожие в районе улицы Академика Королева. Сообщение об этом появилось в социальной сети.

«Под окнами дома на Академика Королева нашли тело 19-летнего парня. На месте работаю силовики», — сообщается в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «Вконтакте».

По предварительной информации, на теле погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Челябинской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее тело 18-летнего юноши нашли во дворе дома №122 по улице Шаумяна. По данным следствия, он погиб в результате несчастного случая.

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Тело 19-летнего юноши найдено под окнами многоэтажки в Челябинске. Его обнаружили прохожие в районе улицы Академика Королева. Сообщение об этом появилось в социальной сети. «Под окнами дома на Академика Королева нашли тело 19-летнего парня. На месте работаю силовики», — сообщается в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «Вконтакте». По предварительной информации, на теле погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Челябинской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее тело 18-летнего юноши нашли во дворе дома №122 по улице Шаумяна. По данным следствия, он погиб в результате несчастного случая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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