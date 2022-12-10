10 декабря 2022

Следователи в ХМАО заинтересовались смертью мужчины в результате пожара в вагончике

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Пожар в Пушкинском музее. Москва, огонь, тушение пожара, автомобили мчс, пожарные машины
Возгорание произошло в вагончике на территории промышленной базы Фото:

Следователи Нижневартовского района (ХМАО) организовали проверку по факту гибели мужчины во время пожара в бытовом вагончике. Информация размещена на официальном сайте СК РФ по ХМАО-Югре.

«По предварительным данным, 10 декабря 2022 года около 04 часов 30 минут произошло возгорание в жилом вагончике, расположенном на территории промышленной базы в районе 45 км. автодороги Нижневартовск-Радужный. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения, которому вагончик предоставил его родственник для временного ночлега», — говорится в публикации.

Одной из версий произошедшего является аварийная работа электрики в вагончике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе (ХМАО) при пожаре погибли два ребенка 2012 и 2013 года рождения. Двухэтажный дом загорелся в садовом товариществе «Птицевод Севера».

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Следователи Нижневартовского района (ХМАО) организовали проверку по факту гибели мужчины во время пожара в бытовом вагончике. Информация размещена на официальном сайте СК РФ по ХМАО-Югре. «По предварительным данным, 10 декабря 2022 года около 04 часов 30 минут произошло возгорание в жилом вагончике, расположенном на территории промышленной базы в районе 45 км. автодороги Нижневартовск-Радужный. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения, которому вагончик предоставил его родственник для временного ночлега», — говорится в публикации. Одной из версий произошедшего является аварийная работа электрики в вагончике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе (ХМАО) при пожаре погибли два ребенка 2012 и 2013 года рождения. Двухэтажный дом загорелся в садовом товариществе «Птицевод Севера».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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