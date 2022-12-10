Следователи в ХМАО заинтересовались смертью мужчины в результате пожара в вагончике

11 декабря 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло в вагончике на территории промышленной базы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следователи Нижневартовского района (ХМАО) организовали проверку по факту гибели мужчины во время пожара в бытовом вагончике. Информация размещена на официальном сайте СК РФ по ХМАО-Югре. «По предварительным данным, 10 декабря 2022 года около 04 часов 30 минут произошло возгорание в жилом вагончике, расположенном на территории промышленной базы в районе 45 км. автодороги Нижневартовск-Радужный. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения, которому вагончик предоставил его родственник для временного ночлега», — говорится в публикации. Одной из версий произошедшего является аварийная работа электрики в вагончике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе (ХМАО) при пожаре погибли два ребенка 2012 и 2013 года рождения. Двухэтажный дом загорелся в садовом товариществе «Птицевод Севера».

Следователи Нижневартовского района (ХМАО) организовали проверку по факту гибели мужчины во время пожара в бытовом вагончике. Информация размещена на официальном сайте СК РФ по ХМАО-Югре. «По предварительным данным, 10 декабря 2022 года около 04 часов 30 минут произошло возгорание в жилом вагончике, расположенном на территории промышленной базы в районе 45 км. автодороги Нижневартовск-Радужный. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения, которому вагончик предоставил его родственник для временного ночлега», — говорится в публикации. Одной из версий произошедшего является аварийная работа электрики в вагончике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе (ХМАО) при пожаре погибли два ребенка 2012 и 2013 года рождения. Двухэтажный дом загорелся в садовом товариществе «Птицевод Севера».