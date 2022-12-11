В снегопад в Пермском крае сократилось число ДТП

12 декабря 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Видимость из-за снегопадов в выходные была низкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За минувшие выходные, которые отметились в Пермском крае сильнейшим снегопадом, произошло более сотни ДТП, трое человек погибли. Но аварий, как и смертей стало меньше по сравнению с предыдущим уик-эндом, следует из статистики ГИБДД. «В выходные дни с 10 по 11 декабря на территории Пермского края произошло 128 дорожно-транспортных происшествий. Три человека погибли, 20 получили травмы различной степени тяжести», — сообщает УГИБДД по Пермскому краю в соцсетях. Неделю назад в дорожной полиции говорили, что за уик-энд произошло 167 ДТП, в которых погибли четыре человека. В вызодные, 10—11 декабря, Пермский край накрыл обильный снегопад. Из-за этого, как в столице региона, так и на загородных трассах скапливались пробки. Видимость также была ограничена. В ГИБДД призывали пермяков не выезжать на личном транспорте без особой необходимости.

За минувшие выходные, которые отметились в Пермском крае сильнейшим снегопадом, произошло более сотни ДТП, трое человек погибли. Но аварий, как и смертей стало меньше по сравнению с предыдущим уик-эндом, следует из статистики ГИБДД. «В выходные дни с 10 по 11 декабря на территории Пермского края произошло 128 дорожно-транспортных происшествий. Три человека погибли, 20 получили травмы различной степени тяжести», — сообщает УГИБДД по Пермскому краю в соцсетях. Неделю назад в дорожной полиции говорили, что за уик-энд произошло 167 ДТП, в которых погибли четыре человека. В вызодные, 10—11 декабря, Пермский край накрыл обильный снегопад. Из-за этого, как в столице региона, так и на загородных трассах скапливались пробки. Видимость также была ограничена. В ГИБДД призывали пермяков не выезжать на личном транспорте без особой необходимости.