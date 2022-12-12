Нового краевого подрядчика хотят привлечь для уборки улиц Перми до конца года

Дорожные службы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Перми считают, что скорейшее привлечение краевого подрядчика к уборке снежных завалов на дорогах города может изменить ситуацию в лучшую сторону. Возникшие проблемы, вероятнее всего, связаны с финансовыми трудностями компании «Дортехинжиниринг», которая сейчас занимается содержанием центральных улиц, передают СМИ со ссылкой на источник в политэлите региона.

«В гордуме считают, что причиной [неубранности дорог] послужило недостаточное финансирование контрактов со снегоуборочными предприятиями, а также аномальность самого снегопада. В городском парламенте рассчитывают, что ситуацию улучшит выход на дороги в Перми краевого подрядчика. Это предлагают сделать, не дожидаясь конца года», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным синоптиков, снегопад в Прикамье, охвативший территорию, в ближайшие дни усилится. С запада надвигается зона интенсивных осадков. За минувшие выходные в крае произошло более сотни ДТП, три человека погибли. Но аварий, как и смертей, стало меньше по сравнению с предыдущими выходными днями.

URA.RU уже писало, что пермские дорожные службы переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. При этом жители прикамской столицы жаловались, что в городе плохо убирают снег с дорог.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал появление новой дорожно-эксплуатационной службы в регионе. Предполагалось, что компания приступит к уборке центра города с января 2023.