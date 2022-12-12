Двух пострадавших увезли в больницу с места опрокидывания пермского автобуса. Фото

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Причины аварии пока устанавливают сотрудники ГИБДД Фото:

В результате опрокидывания автобуса в Кизеле Пермского края, по предварительной информации, пострадали два человека. Их увезли в больницу на осмотр, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пока еще на месте работают сотрудники ГИБДД. Двое пострадавших были доставлены в больницу для осмотра», — рассказал собеседник агентства.

Автобус следовал по маршруту Александровск—Кизел—Пермь. Ранее об аварии сообщил глава Кизела Андрей Родыгин, который опубликовал фото с места ДТП.

Автобус следовал из Александровска в Пермь

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В результате опрокидывания автобуса в Кизеле Пермского края, по предварительной информации, пострадали два человека. Их увезли в больницу на осмотр, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пока еще на месте работают сотрудники ГИБДД. Двое пострадавших были доставлены в больницу для осмотра», — рассказал собеседник агентства. Автобус следовал по маршруту Александровск—Кизел—Пермь. Ранее об аварии сообщил глава Кизела Андрей Родыгин, который опубликовал фото с места ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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