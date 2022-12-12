Увеличилось число пострадавших в опрокинувшемся пермском автобусе

13 декабря 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

С места ДТП пострадавших доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество пострадавших при опрокидывании автобуса на пермской трассе увеличилось до четырех. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «С места ДТП в медучреждение поступили 4 пациента: 2 из них госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Другим 2 пациентам оказана медицинская помощь, они отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что автобус, ехавший по маршруту Александровск — Кизел — Пермь, перевернулся и улетел в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Количество пострадавших при опрокидывании автобуса на пермской трассе увеличилось до четырех. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «С места ДТП в медучреждение поступили 4 пациента: 2 из них госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Другим 2 пациентам оказана медицинская помощь, они отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что автобус, ехавший по маршруту Александровск — Кизел — Пермь, перевернулся и улетел в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.