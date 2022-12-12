12 декабря 2022

Увеличилось число пострадавших в опрокинувшемся пермском автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
С места ДТП пострадавших доставили в больницу Фото:

Количество пострадавших при опрокидывании автобуса на пермской трассе увеличилось до четырех. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«С места ДТП в медучреждение поступили 4 пациента: 2 из них госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Другим 2 пациентам оказана медицинская помощь, они отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что автобус, ехавший по маршруту Александровск — Кизел — Пермь, перевернулся и улетел в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь 

Количество пострадавших при опрокидывании автобуса на пермской трассе увеличилось до четырех. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «С места ДТП в медучреждение поступили 4 пациента: 2 из них госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Другим 2 пациентам оказана медицинская помощь, они отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что автобус, ехавший по маршруту Александровск — Кизел — Пермь, перевернулся и улетел в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...