США признали свою беспомощность в попытках исключить РФ из СБ ООН Белый дом: США не могут исключить Россию из состава Совета безопасности ООН 16 декабря 2022 в 01:44 Размер текста - 17 + Пресс-секретарь Белого дома признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Соединенные штаты хотят добиться исключения России из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, однако не имеют такой возможности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. К сожалению, мы не имеем (возможности) изменить правила ООН», — сообщила Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. Поскольку США не могут исключить Россию из состава Совбеза ООН, они будут продолжать предпринимать попытки изолировать Россию на международных площадках, добавила Жан-Пьер. Ранее конгрессмены призвали президента США Джо Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН, поскольку Москва, по их мнению, нарушила устав организации, об этом сообщает телеканал Царьград. Политолог Сергей Марков, в свою очередь, отметил, что исключение РФ из совета может спровоцировать ядерную войну. Соединенные штаты хотят добиться исключения России из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, однако не имеют такой возможности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. К сожалению, мы не имеем (возможности) изменить правила ООН», — сообщила Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. Поскольку США не могут исключить Россию из состава Совбеза ООН, они будут продолжать предпринимать попытки изолировать Россию на международных площадках, добавила Жан-Пьер. Ранее конгрессмены призвали президента США Джо Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН, поскольку Москва, по их мнению, нарушила устав организации, об этом сообщает телеканал Царьград. Политолог Сергей Марков, в свою очередь, отметил, что исключение РФ из совета может спровоцировать ядерную войну. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям