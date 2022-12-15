Махонин улетел в Москву на совещание с Фальковым

У Махонина также запланированы и другие встречи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 16 декабря вылетел в Москву, где примет участие в совещании с главой минобрнауки Валерием Фальковым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

«В минобрнауки сегодня состоится совещание по реализации проектов строительства межвузовских кампусов под руководством министра Валерия Фалькова. Пермский край стал победителем конкурного отбора», — отметили в пресс-службе. Также у Махонина запланирован ряд других непубличных встреч.

О предстоящем совещании Махонин сообщил на заседании правительства 14 декабря. Тогда он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина за поддержку проекта. Проект будет реализован в Камской долине до конца 2026 года. Площадь кампуса составит 20 тыс. кв. м. Помимо общежитий для студентов и жилья для преподавателей будет построен ФОК и конгресс-холл. Строительства кампуса станет отправной точкой освоения микрорайона Камская долина.