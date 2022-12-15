В пермском городе снегопад заблокировал источник чистой воды

Воды на Кукуйском ключе не набрать (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Очере Пермского края после обильных снегопадов оказалась недоступной местная достопримечательность — Кукуйский ключ. К источнику чистой воды обычно приезжают не только жители Очера, но и гости из соседних районов и столицы региона. О его благоустройстве осенью публично отчитывался глава Очерского округа Алексей Солодников, но теперь доступ к нему преградили огромные сугробы, сообщают в соцсетях.

«По традиции хотели зачерпнуть и увезти с собой ключевой водицы из Кукуйского ключика. Но получился настоящий облом: к воде было не подобраться, так как подходы завалены горами от дорожной снегоуборочной техники, да и прилегающая ко ключику площадка тоже утопала в снегу. Поохали и уехали с досадой, и сожалением», — публикует слова семьи Караваевых паблик «Очер: вчера, сегодня, завтра».

Местной достопримечательности не один пост в соцсетях ранее посвящал глава Очерского округа Алексей Солодников. Территория осенью была благоустроена, а мэр отмечал, что теперь ключ стал не только источником чистой воды, но и местом отдыха для горожан. Он призывал местных жителей «беречь и поддерживать в чистоте и исправном состоянии те труды, которые были вложены».

Колодец и пруд туристам удалось только сфотографировать издали Паблик в VK «Очер: вчера, сегодня, завтра»