15 декабря 2022

В пермском городе снегопад заблокировал источник чистой воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кыштым. Интервью со следователем Бендлиным, памятник инопланетянину Алешеньке, колодец
Воды на Кукуйском ключе не набрать (архивное фото) Фото:

В Очере Пермского края после обильных снегопадов оказалась недоступной местная достопримечательность — Кукуйский ключ. К источнику чистой воды обычно приезжают не только жители Очера, но и гости из соседних районов и столицы региона. О его благоустройстве осенью публично отчитывался глава Очерского округа Алексей Солодников, но теперь доступ к нему преградили огромные сугробы, сообщают в соцсетях.

«По традиции хотели зачерпнуть и увезти с собой ключевой водицы из Кукуйского ключика. Но получился настоящий облом: к воде было не подобраться, так как подходы завалены горами от дорожной снегоуборочной техники, да и прилегающая ко ключику площадка тоже утопала в снегу. Поохали и уехали с досадой, и сожалением», — публикует слова семьи Караваевых паблик «Очер: вчера, сегодня, завтра».

Местной достопримечательности не один пост в соцсетях ранее посвящал глава Очерского округа Алексей Солодников. Территория осенью была благоустроена, а мэр отмечал, что теперь ключ стал не только источником чистой воды, но и местом отдыха для горожан. Он призывал местных жителей «беречь и поддерживать в чистоте и исправном состоянии те труды, которые были вложены».

Колодец и пруд туристам удалось только сфотографировать издали
Так выглядел колодец в ноябре

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.

В Очере Пермского края после обильных снегопадов оказалась недоступной местная достопримечательность — Кукуйский ключ. К источнику чистой воды обычно приезжают не только жители Очера, но и гости из соседних районов и столицы региона. О его благоустройстве осенью публично отчитывался глава Очерского округа Алексей Солодников, но теперь доступ к нему преградили огромные сугробы, сообщают в соцсетях. «По традиции хотели зачерпнуть и увезти с собой ключевой водицы из Кукуйского ключика. Но получился настоящий облом: к воде было не подобраться, так как подходы завалены горами от дорожной снегоуборочной техники, да и прилегающая ко ключику площадка тоже утопала в снегу. Поохали и уехали с досадой, и сожалением», — публикует слова семьи Караваевых паблик «Очер: вчера, сегодня, завтра». Местной достопримечательности не один пост в соцсетях ранее посвящал глава Очерского округа Алексей Солодников. Территория осенью была благоустроена, а мэр отмечал, что теперь ключ стал не только источником чистой воды, но и местом отдыха для горожан. Он призывал местных жителей «беречь и поддерживать в чистоте и исправном состоянии те труды, которые были вложены».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...