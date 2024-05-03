Свердловскую трассу перекрыли для движения грузовиков

Свердловскую трассу «Пермь-Екатеринбург» временно ограничили для движения грузовиков из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России Свердловской области.
«Введены ограничения движения для грузового транспорта на федеральной трассе „Пермь-Екатеринбург“ с 162 по 352 км. Ограничения связаны с выпадением обильных снежных осадков, гололедицей и пониженной видимостью», — сказано в telegram-канале ведомства.
Восстановление движения грузового транспорта на данном участке трассы будет осуществлено после улучшения погодных условий и нормализации дорожной обстановки. Автоинспекторы призывают быть предельно внимательными при движении на автомобиле в условиях непогоды.
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