03 мая 2024

Свердловскую трассу перекрыли для движения грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуры поедут, когда улучшиться погода Фото:

Свердловскую трассу «Пермь-Екатеринбург» временно ограничили для движения грузовиков из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России Свердловской области.

«Введены ограничения движения для грузового транспорта на федеральной трассе „Пермь-Екатеринбург“ с 162 по 352 км. Ограничения связаны с выпадением обильных снежных осадков, гололедицей и пониженной видимостью», — сказано в telegram-канале ведомства.

Восстановление движения грузового транспорта на данном участке трассы будет осуществлено после улучшения погодных условий и нормализации дорожной обстановки. Автоинспекторы призывают быть предельно внимательными при движении на автомобиле в условиях непогоды.

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Свердловскую трассу «Пермь-Екатеринбург» временно ограничили для движения грузовиков из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России Свердловской области. «Введены ограничения движения для грузового транспорта на федеральной трассе „Пермь-Екатеринбург“ с 162 по 352 км. Ограничения связаны с выпадением обильных снежных осадков, гололедицей и пониженной видимостью», — сказано в telegram-канале ведомства. Восстановление движения грузового транспорта на данном участке трассы будет осуществлено после улучшения погодных условий и нормализации дорожной обстановки. Автоинспекторы призывают быть предельно внимательными при движении на автомобиле в условиях непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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