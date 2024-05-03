В Узбекистане запустили продажи спортивной обуви от пермской фабрики

04 мая 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Пермский производитель спортобуви и туринвентаря расширяет присутствие в регионе и за границей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Спортивной обувь от пермской фабрики ООО «Трек» начали продавать на территории Узбекистана. Новые производства были открыты также в Лысьве и Кунгуре. Об этом рассказал гендиректор компании Алексей Тарасенко. «Инвестиционные вложения „Трека“ для открытия новых производственных площадок составили более 50 млн рублей. Компания не только создала новые рабочие места в Прикамье, но и открыла производство в Узбекистане», — пояснил Алексей Тарасенко в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». По его словам, численность компании к декабрю прошлого года увеличилась до 542 человек. В начале года пермская фабрика первой в РФ запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление, специалисты компании в течение года создавали пары из различных материалов, а спортсмены тестировали обувь. В апреле ООО «Трек» вошло в шорт-лист VII чемпионата России по спортивному бизнесу. Итоги премии были подведены в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортивной обувь от пермской фабрики ООО «Трек» начали продавать на территории Узбекистана. Новые производства были открыты также в Лысьве и Кунгуре. Об этом рассказал гендиректор компании Алексей Тарасенко. «Инвестиционные вложения „Трека“ для открытия новых производственных площадок составили более 50 млн рублей. Компания не только создала новые рабочие места в Прикамье, но и открыла производство в Узбекистане», — пояснил Алексей Тарасенко в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». По его словам, численность компании к декабрю прошлого года увеличилась до 542 человек. В начале года пермская фабрика первой в РФ запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление, специалисты компании в течение года создавали пары из различных материалов, а спортсмены тестировали обувь. В апреле ООО «Трек» вошло в шорт-лист VII чемпионата России по спортивному бизнесу. Итоги премии были подведены в Москве.