03 мая 2024

В Узбекистане запустили продажи спортивной обуви от пермской фабрики

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский производитель спортобуви и туринвентаря расширяет присутствие в регионе и за границей
Пермский производитель спортобуви и туринвентаря расширяет присутствие в регионе и за границей Фото:

Спортивной обувь от пермской фабрики ООО «Трек» начали продавать на территории Узбекистана. Новые производства были открыты также в Лысьве и Кунгуре. Об этом рассказал гендиректор компании Алексей Тарасенко.

«Инвестиционные вложения „Трека“ для открытия новых производственных площадок составили более 50 млн рублей. Компания не только создала новые рабочие места в Прикамье, но и открыла производство в Узбекистане», — пояснил Алексей Тарасенко в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». По его словам, численность компании к декабрю прошлого года увеличилась до 542 человек.

В начале года пермская фабрика первой в РФ запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление, специалисты компании в течение года создавали пары из различных материалов, а спортсмены тестировали обувь. В апреле ООО «Трек» вошло в шорт-лист VII чемпионата России по спортивному бизнесу. Итоги премии были подведены в Москве.

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Спортивной обувь от пермской фабрики ООО «Трек» начали продавать на территории Узбекистана. Новые производства были открыты также в Лысьве и Кунгуре. Об этом рассказал гендиректор компании Алексей Тарасенко. «Инвестиционные вложения „Трека“ для открытия новых производственных площадок составили более 50 млн рублей. Компания не только создала новые рабочие места в Прикамье, но и открыла производство в Узбекистане», — пояснил Алексей Тарасенко в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». По его словам, численность компании к декабрю прошлого года увеличилась до 542 человек. В начале года пермская фабрика первой в РФ запустила производство футбольных бутс. Прежде чем начать массовое изготовление, специалисты компании в течение года создавали пары из различных материалов, а спортсмены тестировали обувь. В апреле ООО «Трек» вошло в шорт-лист VII чемпионата России по спортивному бизнесу. Итоги премии были подведены в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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