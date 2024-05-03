В Пермском крае сын спас свою маму на пожаре в жилом доме

04 мая 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в ночь на 4 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Прикамье во время пожара в жилом доме сыну удалось спасти свою маму. Па данным ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в селе Бершеть Пермского округа 4 мая. «Сообщение о пожаре на Сибирском тракте в селе Бершеть поступило в 01:22. Хозяйка пояснила — пока она спала, сын услышал странные звуки на кухне. Он разбудил мать. Треск раздавался со стороны вытяжки на кухне. В этот момент огнем были охвачены пристрой и баня, пламя переходило на дом. Жильцы не пострадали», — написано в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. В тушении приняли участие 20 спасателей и четыре единицы техники. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты. Проверка продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Прикамье во время пожара в жилом доме сыну удалось спасти свою маму. Па данным ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в селе Бершеть Пермского округа 4 мая. «Сообщение о пожаре на Сибирском тракте в селе Бершеть поступило в 01:22. Хозяйка пояснила — пока она спала, сын услышал странные звуки на кухне. Он разбудил мать. Треск раздавался со стороны вытяжки на кухне. В этот момент огнем были охвачены пристрой и баня, пламя переходило на дом. Жильцы не пострадали», — написано в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. В тушении приняли участие 20 спасателей и четыре единицы техники. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты. Проверка продолжается.