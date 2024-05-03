03 мая 2024

В Пермском крае сын спас свою маму на пожаре в жилом доме

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный
Инцидент произошел в ночь на 4 мая Фото:

В Прикамье во время пожара в жилом доме сыну удалось спасти свою маму. Па данным ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в селе Бершеть Пермского округа 4 мая.

«Сообщение о пожаре на Сибирском тракте в селе Бершеть поступило в 01:22. Хозяйка пояснила — пока она спала, сын услышал странные звуки на кухне. Он разбудил мать. Треск раздавался со стороны вытяжки на кухне. В этот момент огнем были охвачены пристрой и баня, пламя переходило на дом. Жильцы не пострадали», — написано в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 96 квадратных метров. В тушении приняли участие 20 спасателей и четыре единицы техники. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты. Проверка продолжается.

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В Прикамье во время пожара в жилом доме сыну удалось спасти свою маму. Па данным ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в селе Бершеть Пермского округа 4 мая. «Сообщение о пожаре на Сибирском тракте в селе Бершеть поступило в 01:22. Хозяйка пояснила — пока она спала, сын услышал странные звуки на кухне. Он разбудил мать. Треск раздавался со стороны вытяжки на кухне. В этот момент огнем были охвачены пристрой и баня, пламя переходило на дом. Жильцы не пострадали», — написано в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. В тушении приняли участие 20 спасателей и четыре единицы техники. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты. Проверка продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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