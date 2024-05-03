Губернатор Махонин выполнил обещание по поврежденному газопроводу

Губернатор Махонин: ремонт поврежденного участка газопровода в Прикамье завершен

04 мая 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Без газа оставались порядка 1,5 тысячи жителей деревни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авария на газопроводе в Пермском крае возле деревни Якунята Краснокамского округа устранена. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он ранее пообещал, что газ вернется в дома населения 4 мая. «Восстановление поврежденного участка газопровода рядом с деревней Якунята завершено. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Начали подачу газа и подключение абонентов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Аварии на газопроводе в Прикамье произошла 3 мая. На территории ввели режим повышенной готовности. В целях безопасности на время ремонта было ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино. URA.RU выяснило, что к инциденту привели несогласованные земляные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авария на газопроводе в Пермском крае возле деревни Якунята Краснокамского округа устранена. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он ранее пообещал, что газ вернется в дома населения 4 мая. «Восстановление поврежденного участка газопровода рядом с деревней Якунята завершено. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Начали подачу газа и подключение абонентов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Аварии на газопроводе в Прикамье произошла 3 мая. На территории ввели режим повышенной готовности. В целях безопасности на время ремонта было ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино. URA.RU выяснило, что к инциденту привели несогласованные земляные работы.