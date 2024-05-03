Губернатор Махонин выполнил обещание по поврежденному газопроводу

Авария на газопроводе в Пермском крае возле деревни Якунята Краснокамского округа устранена. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он ранее пообещал, что газ вернется в дома населения 4 мая.
«Восстановление поврежденного участка газопровода рядом с деревней Якунята завершено. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Начали подачу газа и подключение абонентов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Аварии на газопроводе в Прикамье произошла 3 мая. На территории ввели режим повышенной готовности. В целях безопасности на время ремонта было ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино. URA.RU выяснило, что к инциденту привели несогласованные земляные работы.
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Авария на газопроводе в Пермском крае возле деревни Якунята Краснокамского округа устранена. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он ранее пообещал, что газ вернется в дома населения 4 мая. «Восстановление поврежденного участка газопровода рядом с деревней Якунята завершено. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Начали подачу газа и подключение абонентов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Аварии на газопроводе в Прикамье произошла 3 мая. На территории ввели режим повышенной готовности. В целях безопасности на время ремонта было ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино. URA.RU выяснило, что к инциденту привели несогласованные земляные работы.