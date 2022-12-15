15 декабря 2022

В Свердловской области предлагают вернуть масочный режим

Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим предложили вернуть в общественных местах Фото:

Роспотребнадзор Свердловской области рекомендовал вернуть в регионе масочный режим в общественных местах. С таким предложением на брифинге выступила замглавы ведомства Анжелика Пономарева.

«Роспотребнадзор рекомендует ввести масочный режим. Обеспечить всем жителям региона защиту органов дыхания в местах массового пребывания населения», — заявила Пономарева.

По словам замглавы ведомства, масочный режим в первую очередь следует вернуть в общественном транспорте и учебных аудиториях. Кроме того, ограничения должны распространяться и на рабочие пространства.

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Роспотребнадзор Свердловской области рекомендовал вернуть в регионе масочный режим в общественных местах. С таким предложением на брифинге выступила замглавы ведомства Анжелика Пономарева. «Роспотребнадзор рекомендует ввести масочный режим. Обеспечить всем жителям региона защиту органов дыхания в местах массового пребывания населения», — заявила Пономарева. По словам замглавы ведомства, масочный режим в первую очередь следует вернуть в общественном транспорте и учебных аудиториях. Кроме того, ограничения должны распространяться и на рабочие пространства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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