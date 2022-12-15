В Свердловской области предлагают вернуть масочный режим

Масочный режим предложили вернуть в общественных местах
Роспотребнадзор Свердловской области рекомендовал вернуть в регионе масочный режим в общественных местах. С таким предложением на брифинге выступила замглавы ведомства Анжелика Пономарева.
«Роспотребнадзор рекомендует ввести масочный режим. Обеспечить всем жителям региона защиту органов дыхания в местах массового пребывания населения», — заявила Пономарева.
По словам замглавы ведомства, масочный режим в первую очередь следует вернуть в общественном транспорте и учебных аудиториях. Кроме того, ограничения должны распространяться и на рабочие пространства.
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