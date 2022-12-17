17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Екатеринбурге пропал 14-летний мальчик. Фото

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Последний раз ребенка видели 17 декабря Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с поисковиками ищут пропавшего 14-летнего Даниила Семенова. Об этом сообщают поисково-спасательный отряд «Прорыв Свердловская область».

«Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-карие глаза, темно-русые волосы. На момент пропажи был одет в черную куртку ниже колена бренда NIke, серая толстовка с капюшоном бренда Levis, темно-синие джинсы, светло-коричневые кроссовки. Носит очки с диоптриями», — рассказывают поисковики в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз мальчика видели 17 декабря в Октябрьском районе Екатеринбурга. Если вы видели Даниила или знаете где он находится, то сообщите по номеру +7 (962) 316 55-42.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция совместно с поисковиками ищут пропавшего 14-летнего Даниила Семенова. Об этом сообщают поисково-спасательный отряд «Прорыв Свердловская область». «Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-карие глаза, темно-русые волосы. На момент пропажи был одет в черную куртку ниже колена бренда NIke, серая толстовка с капюшоном бренда Levis, темно-синие джинсы, светло-коричневые кроссовки. Носит очки с диоптриями», — рассказывают поисковики в соцсети «ВКонтакте». Последний раз мальчика видели 17 декабря в Октябрьском районе Екатеринбурга. Если вы видели Даниила или знаете где он находится, то сообщите по номеру +7 (962) 316 55-42.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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