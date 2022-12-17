В челябинском городе загорелся торговый центр. Фото, видео

18 декабря 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Очевидцы рассказали, как пожарные выводили людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Снежинске Челябинской области 18 декабря произошел пожар в торговом центре «Универмаг». Об этом сообщили в соцсетях. «Все эвакуационные выходы заблокированы дымом и огнем, людей еле выводят… Это просто ужас», — указала одна из подписчиц сообщества «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы также поделились в соцсети, что пожар начался на одном из верхних этажей. По их словам, в первую очередь начали выводить детей из игровых комнат. Они заявили, что некоторых людей не могли сразу найти из-за сильного дыма. Жители ближайших домов сообщают о сильном запахе горелого пластика. Также в соцсети уточнили, что пожар в этом ТЦ происходит не в первый раз. По словам очевидцев, пожарные машины регулярно сменялись, уезжая на дозаправку, так как крышку местного пожарного гидранта открыть не получилось. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по Челябинской области. На момент публикации материала ответа не поступило. В Снежинске загорелся торговый центр Сообщество «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». Пожар тушили с помощью автолестницы Сообщество «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

В Снежинске Челябинской области 18 декабря произошел пожар в торговом центре «Универмаг». Об этом сообщили в соцсетях. «Все эвакуационные выходы заблокированы дымом и огнем, людей еле выводят… Это просто ужас», — указала одна из подписчиц сообщества «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы также поделились в соцсети, что пожар начался на одном из верхних этажей. По их словам, в первую очередь начали выводить детей из игровых комнат. Они заявили, что некоторых людей не могли сразу найти из-за сильного дыма. Жители ближайших домов сообщают о сильном запахе горелого пластика. Также в соцсети уточнили, что пожар в этом ТЦ происходит не в первый раз. По словам очевидцев, пожарные машины регулярно сменялись, уезжая на дозаправку, так как крышку местного пожарного гидранта открыть не получилось. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по Челябинской области. На момент публикации материала ответа не поступило.