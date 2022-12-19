Из Челябинска запустят авиарейсы в Чечню

19 декабря 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

В аэропорту Челябинска могут появиться рейсы в Грозный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Между Челябинском и столицей Чечни Грозным планируется наладить прямое авиасообщение. Эти перспективы, как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области, обсудили в ходе совместного совещания, в котором приняли участие министр Наталья Лугачева, а от Чечни в режиме видеоконференции на связь вышел министр туризма республики Муслим Батырханович. «Мы договорились об организации информационных туров. Также обсудили возможность организации прямого авиасообщения между Челябинском и Грозным», — отметила Лугачева. Сама встреча прошла в рамках реализации действующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами. В ней приняли участие представители челябинского минздрава и турбизнеса Южного Урала.

Между Челябинском и столицей Чечни Грозным планируется наладить прямое авиасообщение. Эти перспективы, как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области, обсудили в ходе совместного совещания, в котором приняли участие министр Наталья Лугачева, а от Чечни в режиме видеоконференции на связь вышел министр туризма республики Муслим Батырханович. «Мы договорились об организации информационных туров. Также обсудили возможность организации прямого авиасообщения между Челябинском и Грозным», — отметила Лугачева. Сама встреча прошла в рамках реализации действующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами. В ней приняли участие представители челябинского минздрава и турбизнеса Южного Урала.