Из Челябинска запустят авиарейсы в Чечню

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
В аэропорту Челябинска могут появиться рейсы в Грозный Фото:

Между Челябинском и столицей Чечни Грозным планируется наладить прямое авиасообщение. Эти перспективы, как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области, обсудили в ходе совместного совещания, в котором приняли участие министр Наталья Лугачева, а от Чечни в режиме видеоконференции на связь вышел министр туризма республики Муслим Батырханович.

«Мы договорились об организации информационных туров. Также обсудили возможность организации прямого авиасообщения между Челябинском и Грозным», — отметила Лугачева.

Сама встреча прошла в рамках реализации действующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами. В ней приняли участие представители челябинского минздрава и турбизнеса Южного Урала.

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Между Челябинском и столицей Чечни Грозным планируется наладить прямое авиасообщение. Эти перспективы, как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области, обсудили в ходе совместного совещания, в котором приняли участие министр Наталья Лугачева, а от Чечни в режиме видеоконференции на связь вышел министр туризма республики Муслим Батырханович. «Мы договорились об организации информационных туров. Также обсудили возможность организации прямого авиасообщения между Челябинском и Грозным», — отметила Лугачева. Сама встреча прошла в рамках реализации действующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами. В ней приняли участие представители челябинского минздрава и турбизнеса Южного Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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