На Свердловскую область надвигается аномальное потепление

В Екатеринбурге потеплеет до +1 градуса Фото: Размик Закарян © URA.RU

Температура воздуха в Екатеринбурге и других городах Свердловской области к 23 декабря поднимется выше нуля. По данным сервиса Gismeteo, в ближайшие дни на Среднем Урале будет аномально тепло — до +2 градусов.

Синоптики прогнозируют, что холодная погода, пришедшая во вторник, 20 декабря, отступит уже к четвергу. Ожидается, что 21 декабря свердловчан ждет небольшое потепление до -7 градусов. А уже в пятницу-субботу, 22—23 декабря, в Екатеринбурге будет от 0 до +1 градуса. В Нижнем Тагиле термометры тоже покажут +1 градус, в оба дня будет идти снег.

Такой же прогноз синоптики дают для Каменска-Уральского — из-за потепления в субботу, 23 декабря, в городе пройдет снег с дождем. Первоуральск тоже накроет аномальное потепление, однако выше 0 градусов столбики термометров не поднимутся.

20 декабря в Свердловскую область пришло резкое похолодание. Местами температура воздуха составляла -22 градуса. В среду, 21 декабря, ожидается мороз до -16 градусов.