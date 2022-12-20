Свердловскую область ожидает резкое похолодание

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На Свердловскую область 21 декабря надвигается антициклон Фото:

На Свердловскую область 21 декабря надвигаются морозы. Температура воздуха опустится до -16. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

«21 декабря в Свердловской области ожидаются температурные колебания от -16 до -22 градусов. Погода ясная без осадков, ветер 4 м/с», — сказано на сайте сервиса.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Минусовая температура будет держаться и в дневное время.

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На Свердловскую область 21 декабря надвигаются морозы. Температура воздуха опустится до -16. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода». «21 декабря в Свердловской области ожидаются температурные колебания от -16 до -22 градусов. Погода ясная без осадков, ветер 4 м/с», — сказано на сайте сервиса. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Минусовая температура будет держаться и в дневное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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