У соратницы челябинского экс-губернатора арестовали имущество на 4,5 млн рублей

Наталья Салеева может оспорить решение суда в течение 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсный управляющий ПО «Монтажник», подконтрольного семье бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, добилась ареста имущества заместителя директора компании Натальи Салеевой. Об этом сообщили URA.RU в Арбитражном суде региона. До «Монтажника» Салеева, которая считается соратницей экс-главы региона, руководила правительственной «Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ).

«Ходатайство о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на имущество, принадлежащее Салеевой Наталье Борисовне в пределах общей стоимости 4 млн 536 тысяч рублей. За исключением средств на сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, иного имущества, на которое в соответствии со ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Определение должно быть исполнено немедленно. Обжаловать его можно в течение 10 дней.

После покупки семьей Дубровского в 2018 году «Монтажник» занимался строительством в Челябинске конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Сейчас объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей.

На взыскании с Салеевой 4,5 млн рублей в пользу компании настаивала конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка. Ранее она же требовала ограничить Салеевой зарплату в «Монтажнике».

Прежний управляющий «Монтажника» Иван Васин в 2020 году заявил URA.RU, что Салеева представляет в обанкротившейся компании интересы Дубровских и оказывает на него давление. Осужденный на 4 года колонии по трем статьям УК РФ экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк также выступил с обвинениями в адрес Салеевой. Конкурсный управляющий и представители Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством компании. Сам Дубровский-старший находится за пределами России.