Верховный суд отказался рассматривать заявление дочери челябинского экс-губернатора

21 декабря 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Дети экс-губернатора Бориса Дубровского выясняют в судах отношения между собой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верховный суд РФ не будет рассматривать обращение дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского о включении ее в число кредиторов обанкротившегося брата. Это следует из базы судебных дел. «В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дубровского А.Б. в Арбитражный суд Челябинской области обратилась Дубровская А.Б. с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника 209 млн 234 тыс. 355 рублей 54 копеек задолженности по кредитному договору и 7 млн 047 тыс. 623 рублей 73 копеек процентов за пользование кредитом. Отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в определении ВС РФ (есть в распоряжении редакции URA.RU). Заявление о банкротстве сын экс-губернатора, Александр Дубровский, подал осенью сентября 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивали в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства семейного актива — ПО «Монтажник» (Магнитогорск). Долги компании оценивали примерно в 2 млрд рублей, и признание финансово-несостоятельным позволяло Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности. Дубровская подключилась к банкротству своего брата Александра в марте 2022 года, потребовав включить ее в число его кредиторов. Ранее она добилась признания долга Александра перед ней на сумму более чем 216 млн рублей. Однако добиться включения в число кредиторов брата Дубровской уже не удалось. Как следует из материалов дела, судьи сочли, что отношения внутри семьи Дубровских, по сути, регулировались договором покрытия. И целью Дубровской являлось приобретение права требования к должнику с целью его противопоставления независимым кредиторам, контроля за настоящей процедурой банкротства и последующего участия в распределении конкурсной массы должника в пользу заинтересованных по отношению к нему лиц. В связи с чем ей предложено было решать свои проблемы с братом после того, как завершится процедура его банкротства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд РФ не будет рассматривать обращение дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского о включении ее в число кредиторов обанкротившегося брата. Это следует из базы судебных дел. «В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дубровского А.Б. в Арбитражный суд Челябинской области обратилась Дубровская А.Б. с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника 209 млн 234 тыс. 355 рублей 54 копеек задолженности по кредитному договору и 7 млн 047 тыс. 623 рублей 73 копеек процентов за пользование кредитом. Отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в определении ВС РФ (есть в распоряжении редакции URA.RU). Заявление о банкротстве сын экс-губернатора, Александр Дубровский, подал осенью сентября 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивали в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства семейного актива — ПО «Монтажник» (Магнитогорск). Долги компании оценивали примерно в 2 млрд рублей, и признание финансово-несостоятельным позволяло Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности. Дубровская подключилась к банкротству своего брата Александра в марте 2022 года, потребовав включить ее в число его кредиторов. Ранее она добилась признания долга Александра перед ней на сумму более чем 216 млн рублей. Однако добиться включения в число кредиторов брата Дубровской уже не удалось. Как следует из материалов дела, судьи сочли, что отношения внутри семьи Дубровских, по сути, регулировались договором покрытия. И целью Дубровской являлось приобретение права требования к должнику с целью его противопоставления независимым кредиторам, контроля за настоящей процедурой банкротства и последующего участия в распределении конкурсной массы должника в пользу заинтересованных по отношению к нему лиц. В связи с чем ей предложено было решать свои проблемы с братом после того, как завершится процедура его банкротства.