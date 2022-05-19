Дочери челябинского экс-губернатора не позволили разорить брата

Суд отклонил претензии Анны Дубровской на участие в банкротстве сына экс-губернатора Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анну Дубровскую, дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, не признали кредитором брата в деле о его банкротстве. Это следует из базы судебных дел.

«Отказать в удовлетворении требования. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его изготовления в полном объеме в апелляционную инстанцию — Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области», — говорится в определении областного арбитража (есть в распоряжении URA.RU).

Дубровская подключилась к банкротству своего брата Александра в марте, потребовав включить ее в число его кредиторов. Перед этим Дубровского младшего признали банкротом по личному заявлению. Ранее женщина добилась, чтобы суд признал долг Александра перед ней на сумму более чем 216 млн рублей. По ее требованию на эту сумму на счета брата наложили арест.

Заявление о банкротстве сын экс-губернатора подал 6 сентября 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивались в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), эта компания принадлежит семье бывшего главы региона. Источник URA.RU сообщают, что личное банкротство позволит Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами «Монтажника», где долги приблизились к 2,5 млрд рублей.