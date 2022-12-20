Самостоятельно приготовленный оливье в Сургуте (ХМАО) будет стоить почти 500 рублей. Об этом свидетельствую данные о ценах в магазинах города.
«Так, картошка продается по 44 рубля за килограмм, морковка по 22, докторская колбаса — в среднем около 300. За десяток яиц придется выложить 60 рублей, зеленый горошек и майонез стоят одинаково- 80. А банка соленых огурцов будет стоить 90 рублей», — рассказывает покупатель одного из сургутских магазинов.
Для большого блюда оливье нам понадобиться полкилограмма картошки, моркови и колбасы, 5 яиц, банка горошка и пакет майонеза. Так же, добавим в салат банку соленых огурцов.
Таким образом, получается, что за, примерно, 3,5 килограмма классического новогоднего салата выйдет 464 рубля. Килограмм же салата обойдется в 132 рубля. В магазине «Лента» килограмм готового салата стоит 280 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков показал свой вариант селедки под шубой. Чиновник сделал из привычного блюда торт.
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