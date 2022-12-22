Правнук Сталина обратился к Путину с важной просьбой

Правнук Сталина попросил Путина реабилитировать прадеда

22 декабря 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Иосиф Сталин должен быть реабилитирован, считает его потомок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Селим Бенсаад, правнук советского вождя Иосифа Сталина, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой реабилитировать прадеда. Открытое письмо Бенсаад планирует направить в администрацию президента. «После смерти И. В. Сталина против него была развернута настоящая информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора» и «тирана», — приводит NEWS.ru цитату из письма Бенсаада. По мнению правнука Сталина, посмертную травлю организовал советский лидер Никита Хрущев, он же передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев. 21 декабря коммунисты празднуют 143 года с дня рождения Сталина. К этой дате глава партии «Коммунисты России» предложил вернуть останки вождя в Мавзолей на Красной площади, потому как большинство россиян признают его заслуги перед государством.

Селим Бенсаад, правнук советского вождя Иосифа Сталина, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой реабилитировать прадеда. Открытое письмо Бенсаад планирует направить в администрацию президента. «После смерти И. В. Сталина против него была развернута настоящая информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора» и «тирана», — приводит NEWS.ru цитату из письма Бенсаада. По мнению правнука Сталина, посмертную травлю организовал советский лидер Никита Хрущев, он же передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев. 21 декабря коммунисты празднуют 143 года с дня рождения Сталина. К этой дате глава партии «Коммунисты России» предложил вернуть останки вождя в Мавзолей на Красной площади, потому как большинство россиян признают его заслуги перед государством.