Правнук Сталина обратился к Путину с важной просьбой

Правнук Сталина попросил Путина реабилитировать прадеда
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Памятники революции. Курган, сталин иосиф, баннер
Иосиф Сталин должен быть реабилитирован, считает его потомок Фото:

Селим Бенсаад, правнук советского вождя Иосифа Сталина, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой реабилитировать прадеда. Открытое письмо Бенсаад планирует направить в администрацию президента.

«После смерти И. В. Сталина против него была развернута настоящая информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора» и «тирана», — приводит NEWS.ru цитату из письма Бенсаада. По мнению правнука Сталина, посмертную травлю организовал советский лидер Никита Хрущев, он же передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев.

21 декабря коммунисты празднуют 143 года с дня рождения Сталина. К этой дате глава партии «Коммунисты России» предложил вернуть останки вождя в Мавзолей на Красной площади, потому как большинство россиян признают его заслуги перед государством.

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Селим Бенсаад, правнук советского вождя Иосифа Сталина, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой реабилитировать прадеда. Открытое письмо Бенсаад планирует направить в администрацию президента. «После смерти И. В. Сталина против него была развернута настоящая информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора» и «тирана», — приводит NEWS.ru цитату из письма Бенсаада. По мнению правнука Сталина, посмертную травлю организовал советский лидер Никита Хрущев, он же передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев. 21 декабря коммунисты празднуют 143 года с дня рождения Сталина. К этой дате глава партии «Коммунисты России» предложил вернуть останки вождя в Мавзолей на Красной площади, потому как большинство россиян признают его заслуги перед государством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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