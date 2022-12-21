В ХМАО родители раскритиковали сервис дистанционного обучения школьников «Сферум»

В ХМАО родители школьников сообщили о проблемах с платформой для онлайн-обучения «Сферум»

22 декабря 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Родители учеников ХМАО пожаловались на «Сферум» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО родители учеников обрушились с критикой на платформу для онлайн-обучения школьников «Сферум». В соцсетях округа появляются сообщения, что многие не справляются с настройкой приложения. «Ничего непонятно, где искать урок, как все это загрузить в ноутбук? Доступны только общий чат и чат класса», — пишут родители школьников. Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что подготовка к переходу с зарубежной платформы Zoom и других подобных приложений в округе началась еще в сентябре, поэтому ажиотаж создан безосновательно. «Безусловно, бывают технические сбои, и массовое подключение создает нагрузку, но коллеги оперативно исправляют ситуацию. Все инструкции были доведены до образовательных организаций, и те школы и педагоги, которые сделали все планомерно и своевременно, сейчас спокойно проводят занятия в „Сферуме“. Настройка приложения проходит через Госуслуги, аккаунт у каждого ребенка персональный, что исключает появление во время конференции злоумышленников, прерывающих учебный процесс. В Zoom по ссылке мог перейти любой желающий и нарушить ход урока. Если педагоги и родители настроили все своевременно, „Сферум“, на мой взгляд, удобнее зарубежных приложений», — прокомментировал Дренин. Ранее URA.RU сообщало о рекомендации перевести на дистанционное обучение школьников Сургута и Сургутского района. Территориальное отделение Роспотребнадзора внесло это предложение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО родители учеников обрушились с критикой на платформу для онлайн-обучения школьников «Сферум». В соцсетях округа появляются сообщения, что многие не справляются с настройкой приложения. «Ничего непонятно, где искать урок, как все это загрузить в ноутбук? Доступны только общий чат и чат класса», — пишут родители школьников. Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что подготовка к переходу с зарубежной платформы Zoom и других подобных приложений в округе началась еще в сентябре, поэтому ажиотаж создан безосновательно. «Безусловно, бывают технические сбои, и массовое подключение создает нагрузку, но коллеги оперативно исправляют ситуацию. Все инструкции были доведены до образовательных организаций, и те школы и педагоги, которые сделали все планомерно и своевременно, сейчас спокойно проводят занятия в „Сферуме“. Настройка приложения проходит через Госуслуги, аккаунт у каждого ребенка персональный, что исключает появление во время конференции злоумышленников, прерывающих учебный процесс. В Zoom по ссылке мог перейти любой желающий и нарушить ход урока. Если педагоги и родители настроили все своевременно, „Сферум“, на мой взгляд, удобнее зарубежных приложений», — прокомментировал Дренин. Ранее URA.RU сообщало о рекомендации перевести на дистанционное обучение школьников Сургута и Сургутского района. Территориальное отделение Роспотребнадзора внесло это предложение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.