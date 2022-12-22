Мэр Екатеринбурга перевернул расклады во власти перед выборами

23 декабря 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов рассудил спор в пользу серьезной группы влияния Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перед стартом подготовки к выборам в гордуму существенно ослабил глав Верх-Исетского (Андрей Морозов) и Ленинского районов (Элена Беруашвили). Школы Академического района, дающие хорошую статистику в дни голосований, больше не имеют к ним никакого отношения. Об этом Орлов объявил на закрытом совещании 21 декабря. Такому решению предшествовала целая интрига. Академический официально стал районом в конце 2021 года. Но его администрация до сих пор не функционирует как полноценная — часть функций распределена между Верх-Исетским и Ленинским районами. Расширяя собственную власть, глава района Николай Смирнягин попросил уравнять его с коллегами: школами на его территории почти в равной пропорции ведают управления образования Верх-Исетского и Ленинского районов, встроенные в городской департамент образования. Новость по теме Предвыборный проект мэрии обернулся конфликтом во власти Екатеринбурга «Смирнягин предлагал создать дополнительные ставки в департаменте, чтобы появилось восьмое управление образования — по Академическому району. [Вице-мэр по финансам Андрей] Корюков, естественно, был против. Главы Ленинского и Верх-Исетского районов тоже. Более того, каждый из них хотел „забрать“ школы Академического в свой район — чтобы красиво отчитываться на выборах (учителя и родители в Академическом традиционно лояльны „Единой России“). И Орлов даже подписал проект постановления, в котором школы Академического уходили под управление образования Верх-Исетского района», — поделился источник в муниципальной власти. Однако в последний момент градоначальник передумал. «Собрал совещание. Докладывал [директор департамента образования Константин] Шевченко. Его аргументы в итоге перевесили. С 1 января в структуре департамента Шевченко создадут управление образования Академического района. Смирнягин, таким образом, усиливается. Это решение Орлова совершенно логично. Почему этот район должен управляться не так, как другие?» — поделился другой собеседник. Третий источник уверен, что у Орлова не было другого выхода — ведь за Смирнягиным стоит ГК «Ренова». «Вряд ли он хотел бы ссориться с ними на ровном месте. В преддверии, опять же, выборов и 300-летия [уральской столицы]», — прокомментировал источник. Сам Смирнягин в разговоре с URA.RU подтвердил решение Орлова. Но заявил, что в контексте выборов вопрос не рассматривался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перед стартом подготовки к выборам в гордуму существенно ослабил глав Верх-Исетского (Андрей Морозов) и Ленинского районов (Элена Беруашвили). Школы Академического района, дающие хорошую статистику в дни голосований, больше не имеют к ним никакого отношения. Об этом Орлов объявил на закрытом совещании 21 декабря. Такому решению предшествовала целая интрига. Академический официально стал районом в конце 2021 года. Но его администрация до сих пор не функционирует как полноценная — часть функций распределена между Верх-Исетским и Ленинским районами. Расширяя собственную власть, глава района Николай Смирнягин попросил уравнять его с коллегами: школами на его территории почти в равной пропорции ведают управления образования Верх-Исетского и Ленинского районов, встроенные в городской департамент образования. «Смирнягин предлагал создать дополнительные ставки в департаменте, чтобы появилось восьмое управление образования — по Академическому району. [Вице-мэр по финансам Андрей] Корюков, естественно, был против. Главы Ленинского и Верх-Исетского районов тоже. Более того, каждый из них хотел „забрать“ школы Академического в свой район — чтобы красиво отчитываться на выборах (учителя и родители в Академическом традиционно лояльны „Единой России“). И Орлов даже подписал проект постановления, в котором школы Академического уходили под управление образования Верх-Исетского района», — поделился источник в муниципальной власти. Однако в последний момент градоначальник передумал. «Собрал совещание. Докладывал [директор департамента образования Константин] Шевченко. Его аргументы в итоге перевесили. С 1 января в структуре департамента Шевченко создадут управление образования Академического района. Смирнягин, таким образом, усиливается. Это решение Орлова совершенно логично. Почему этот район должен управляться не так, как другие?» — поделился другой собеседник. Третий источник уверен, что у Орлова не было другого выхода — ведь за Смирнягиным стоит ГК «Ренова». «Вряд ли он хотел бы ссориться с ними на ровном месте. В преддверии, опять же, выборов и 300-летия [уральской столицы]», — прокомментировал источник. Сам Смирнягин в разговоре с URA.RU подтвердил решение Орлова. Но заявил, что в контексте выборов вопрос не рассматривался.