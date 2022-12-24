Боевики «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) могут прорваться через границу между Украиной и Белоруссией. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
«На белорусско-украинской границе, в районе Волынской области, Киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации. Возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из бойцов „Азова“, на территорию Белоруссии», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, провокацию будут использовать как предлог для ввода польских военных на запад Украины.
Ранее польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat написала, что военные Польши готовятся ко вторжению в западную часть Украины. Издание отмечает, что нападение запланировало на май следующего года. Президент Украины Владимир Зеленский еще до начала конфликта с Россией договорился с Польшей о «продаже страны» для собственной безопасности, писала Dziennik Polityczny. В погранкомитете Белоруссии в ноябре заявляли о провокациях со стороны Украины на границе, передает «Национальная служба новостей».
*«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ
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Боевики «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) могут прорваться через границу между Украиной и Белоруссией. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. «На белорусско-украинской границе, в районе Волынской области, Киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации. Возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из бойцов „Азова“, на территорию Белоруссии», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, провокацию будут использовать как предлог для ввода польских военных на запад Украины. Ранее польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat написала, что военные Польши готовятся ко вторжению в западную часть Украины. Издание отмечает, что нападение запланировало на май следующего года. Президент Украины Владимир Зеленский еще до начала конфликта с Россией договорился с Польшей о «продаже страны» для собственной безопасности, писала Dziennik Polityczny. В погранкомитете Белоруссии в ноябре заявляли о провокациях со стороны Украины на границе, передает «Национальная служба новостей». *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ