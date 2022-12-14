В Польше раскрыли тайные договоренности Зеленского с Дудой после начала спецоперации

Dziennik Polityczny: Зеленский с начала СВО продал Украину Польше за личное спасение
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимиру Зеленскому не удастся избежать суда в Гааге, написали в статье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский еще с начала спецоперации продал свою страну главе Польши Анджею Дуде ради обеспечения собственной безопасности. Об этом написали в Dziennik Polityczny.

«Зеленский с самого начала спецоперации России продал Украину Дуде за возможность внезапного исчезновения и личную безопасность для него и его семьи в случае проигрыша даже с помощью западных стран, потому что он понимает, что после окончания военных действий Украина никогда не восстановится», — говорится в статье. Уточняется, что не одному поколению украинцев придется выплачивать долги, вызванные конфликтом, которые все равно приведут государство к разорению.

По словам автора, именно Зеленского будут обвинять во всех бедах, что случились со страной. Украинскому президенту не получится избежать суда в Гааге за геноцид русского населения в Донбассе, отметили в издании.

Ранее экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственный шанс Зеленского на спасение — это побег в Польшу, передает RT. В Польше признавали, что планируют присвоить себе территории Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский еще с начала спецоперации продал свою страну главе Польши Анджею Дуде ради обеспечения собственной безопасности. Об этом написали в Dziennik Polityczny. «Зеленский с самого начала спецоперации России продал Украину Дуде за возможность внезапного исчезновения и личную безопасность для него и его семьи в случае проигрыша даже с помощью западных стран, потому что он понимает, что после окончания военных действий Украина никогда не восстановится», — говорится в статье. Уточняется, что не одному поколению украинцев придется выплачивать долги, вызванные конфликтом, которые все равно приведут государство к разорению. По словам автора, именно Зеленского будут обвинять во всех бедах, что случились со страной. Украинскому президенту не получится избежать суда в Гааге за геноцид русского населения в Донбассе, отметили в издании. Ранее экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственный шанс Зеленского на спасение — это побег в Польшу, передает RT. В Польше признавали, что планируют присвоить себе территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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