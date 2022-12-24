24 декабря 2022
23 декабря 2022

Екатеринбург вошел в топ-5 городов РФ по количеству собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз снега. Челябинск., собака
Екатеринбург вошел в пятерку городов России по количеству собак Фото:

Екатеринбург занял четвертое место среди российских городов по количеству собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Для этого исследования мы проанализировали количество зарегистрированных собак в городах-миллионниках и региональных столицах», — передает слова Владимира Голубева РИА Новости. Согласно данным, лидером среди городов РФ стала Москва, а Екатеринбург занял четвертое место.

Рейтинг составляли на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 355 тысяч щенков. Самыми популярными породами стали: немецкий шпиц, чихуахуа, джек рассел терьер и корги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе Екатеринбурга объявили карантин по бешенству животных. Ограничения введены до 10 февраля, причиной стала местная собака, у которой обнаружили заболевание.

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Екатеринбург занял четвертое место среди российских городов по количеству собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. «Для этого исследования мы проанализировали количество зарегистрированных собак в городах-миллионниках и региональных столицах», — передает слова Владимира Голубева РИА Новости. Согласно данным, лидером среди городов РФ стала Москва, а Екатеринбург занял четвертое место. Рейтинг составляли на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 355 тысяч щенков. Самыми популярными породами стали: немецкий шпиц, чихуахуа, джек рассел терьер и корги. Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе Екатеринбурга объявили карантин по бешенству животных. Ограничения введены до 10 февраля, причиной стала местная собака, у которой обнаружили заболевание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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