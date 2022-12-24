Екатеринбург вошел в топ-5 городов РФ по количеству собак

Екатеринбург занял четвертое место среди российских городов по количеству собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Для этого исследования мы проанализировали количество зарегистрированных собак в городах-миллионниках и региональных столицах», — передает слова Владимира Голубева РИА Новости. Согласно данным, лидером среди городов РФ стала Москва, а Екатеринбург занял четвертое место.
Рейтинг составляли на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 355 тысяч щенков. Самыми популярными породами стали: немецкий шпиц, чихуахуа, джек рассел терьер и корги.
Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе Екатеринбурга объявили карантин по бешенству животных. Ограничения введены до 10 февраля, причиной стала местная собака, у которой обнаружили заболевание.
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