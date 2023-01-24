Сорвавший олимпийскую стройку челябинский бизнесмен останется в колонии

25 января 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Челябинский областной суд отклонил апелляцию Михаила Азаматова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Сорвавшему стройку олимпийского биатлонного центра в Златоусте экс-директору фирмы «Стройтранссоюз» Михаилу Азматову не удалось оспорить приговор суда, отправившего его в колонию на четыре года. Такое решение принял 25 января, рассмотрев его апелляцию, Челябинский областной суд. «Суд поддержал позицию гособвинения. Приговор оставлен без изменения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По информации URA.RU, осужденный и его адвокаты настаивали, что вина Азаматова в хищении денег не доказана. В связи с этим они просили отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, поскольку суд якобы не дал оценку всем доказательствам. Ранее суд отправил Азаматова в колонию общего режима на четыре года, признав виновным в мошенничестве и хищении почти 40 млн рублей из бюджета при строительстве в Златоусте лыжно-биатлонного центра имени Ишмуратовой. Азаматова задержали в феврале 2020 года сотрудники УФСБ по Челябинской области, открыв этим целый ряд уголовных дел в минстрое Челябинской области. Замминистра Татьяне Антоновой предъявили обвинение в мошенничестве (ст.159 ч.4) и в получении взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ). Экс-директору «Челябоблинвестроя» (структура ведомства, контролирующая исполнение строительных контрактов — ред.) Абаимову сразу по трем статьям: получение взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ), мошенничество (ст.159 ч.4) и отмывание средств или иного имущества (ст.174.1 ч.1). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сорвавшему стройку олимпийского биатлонного центра в Златоусте экс-директору фирмы «Стройтранссоюз» Михаилу Азматову не удалось оспорить приговор суда, отправившего его в колонию на четыре года. Такое решение принял 25 января, рассмотрев его апелляцию, Челябинский областной суд. «Суд поддержал позицию гособвинения. Приговор оставлен без изменения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По информации URA.RU, осужденный и его адвокаты настаивали, что вина Азаматова в хищении денег не доказана. В связи с этим они просили отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, поскольку суд якобы не дал оценку всем доказательствам. Ранее суд отправил Азаматова в колонию общего режима на четыре года, признав виновным в мошенничестве и хищении почти 40 млн рублей из бюджета при строительстве в Златоусте лыжно-биатлонного центра имени Ишмуратовой. Азаматова задержали в феврале 2020 года сотрудники УФСБ по Челябинской области, открыв этим целый ряд уголовных дел в минстрое Челябинской области. Замминистра Татьяне Антоновой предъявили обвинение в мошенничестве (ст.159 ч.4) и в получении взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ). Экс-директору «Челябоблинвестроя» (структура ведомства, контролирующая исполнение строительных контрактов — ред.) Абаимову сразу по трем статьям: получение взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ), мошенничество (ст.159 ч.4) и отмывание средств или иного имущества (ст.174.1 ч.1).