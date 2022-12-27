Депутат ГД от Тюмени: сбежавших от СВО надо признать иноагентами

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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Николай Брыкин (справа) предлагает считать сбежавших из страны «изменниками родины» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Государственной думы от Тюменской области Николай Брыкин намерен инициировать законопроект о признании иноагентами тех, кто сбежал за границу с начала специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Хватит терпеть таких подонков на шее», — заявил Брыкин.

От также отметил, что тех, кто с самого начала СВО бежит за пределы РФ, нужно воспринимать как трусов-перебежчиков и предателей родины. «Некоторые из них еще умудряются зарабатывать деньги в России, находясь за границей и вытягивать их из нашей экономики. Надеюсь, что путь обратно им будет заказан», — добавил тюменский депутат Госдумы.

Ранее URA.RU сообщало, что Брыкин выступил с резкой критикой бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, назвав его семью «фашистами». А до этого он поддержал телеведущего Владимира Соловьева в конфликте с екатеринбуржцами.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась в феврале 2022 года. Сразу после этого США и страны Евросоюза запустили ряд санкций, направленных на подрыв экономики и социальной жизни РФ.

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Депутат Государственной думы от Тюменской области Николай Брыкин намерен инициировать законопроект о признании иноагентами тех, кто сбежал за границу с начала специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Хватит терпеть таких подонков на шее», — заявил Брыкин. От также отметил, что тех, кто с самого начала СВО бежит за пределы РФ, нужно воспринимать как трусов-перебежчиков и предателей родины. «Некоторые из них еще умудряются зарабатывать деньги в России, находясь за границей и вытягивать их из нашей экономики. Надеюсь, что путь обратно им будет заказан», — добавил тюменский депутат Госдумы. Ранее URA.RU сообщало, что Брыкин выступил с резкой критикой бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, назвав его семью «фашистами». А до этого он поддержал телеведущего Владимира Соловьева в конфликте с екатеринбуржцами. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась в феврале 2022 года. Сразу после этого США и страны Евросоюза запустили ряд санкций, направленных на подрыв экономики и социальной жизни РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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