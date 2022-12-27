Депутат ГД от Тюмени: сбежавших от СВО надо признать иноагентами

27 декабря 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Николай Брыкин (справа) предлагает считать сбежавших из страны «изменниками родины» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Государственной думы от Тюменской области Николай Брыкин намерен инициировать законопроект о признании иноагентами тех, кто сбежал за границу с начала специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Хватит терпеть таких подонков на шее», — заявил Брыкин. От также отметил, что тех, кто с самого начала СВО бежит за пределы РФ, нужно воспринимать как трусов-перебежчиков и предателей родины. «Некоторые из них еще умудряются зарабатывать деньги в России, находясь за границей и вытягивать их из нашей экономики. Надеюсь, что путь обратно им будет заказан», — добавил тюменский депутат Госдумы. Ранее URA.RU сообщало, что Брыкин выступил с резкой критикой бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, назвав его семью «фашистами». А до этого он поддержал телеведущего Владимира Соловьева в конфликте с екатеринбуржцами. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась в феврале 2022 года. Сразу после этого США и страны Евросоюза запустили ряд санкций, направленных на подрыв экономики и социальной жизни РФ.

Депутат Государственной думы от Тюменской области Николай Брыкин намерен инициировать законопроект о признании иноагентами тех, кто сбежал за границу с начала специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Хватит терпеть таких подонков на шее», — заявил Брыкин. От также отметил, что тех, кто с самого начала СВО бежит за пределы РФ, нужно воспринимать как трусов-перебежчиков и предателей родины. «Некоторые из них еще умудряются зарабатывать деньги в России, находясь за границей и вытягивать их из нашей экономики. Надеюсь, что путь обратно им будет заказан», — добавил тюменский депутат Госдумы. Ранее URA.RU сообщало, что Брыкин выступил с резкой критикой бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, назвав его семью «фашистами». А до этого он поддержал телеведущего Владимира Соловьева в конфликте с екатеринбуржцами. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась в феврале 2022 года. Сразу после этого США и страны Евросоюза запустили ряд санкций, направленных на подрыв экономики и социальной жизни РФ.