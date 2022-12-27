Татьяна Мерзлякова извинилась перед бойцами из-за того, что не смогла передать им соленья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 27 декабря посетила Окружной военный клинический госпиталь №354, где передала мазь и мандарины раненым, а также извинилась перед ними из-за того, что не привезла соленья и варенья. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что ей не разрешили привезти такие продукты.

«Посетила Окружной военный госпиталь, привезла мазь и мандарины раненым. <…> Мы с коллегами передали подарки бойцам, ведь на передовой их никто не баловал, а мы будем. Прошу прощения у всех, кому отказываю в варенье, соленьях, грибочках и ягодках — здесь не разрешают это», — написала омбудсмен.

Также Татьяна Мерзлякова прошла по отделениям госпиталя и поздравила с наступающим Новым годом бойцов. «Встретилась здесь с замечательным парнем. У него хорошее настроение, идет на поправку. Сфотографировались у елки», — резюмировала омбудсмен.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация Украины и защита республик Донбасса.

Раненым солдатам омбудсмен передала мазь и мандарины Фото: страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»