В основном негативную реакцию вызывают натуральные елки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городах и районах Челябинской области открываются ледовые городки, а пользователи соцсетей делятся фотографиями самых некрасивых, по их мнению, новогодних елок. URA.RU собрало список праздничных атрибутов, которыми остались недовольны жители.

Праздничное дерево в Верхнеуральске жители района назвали «калекой». Как пишут в паблике «Подслушано Верхнеуральск» в соцсети «ВКонтакте», мэрия наряжала ее так: просто кинули на нее кучу запутанных гирлянд и разбитые игрушки. В комментариях пользователи также задались вопросом, где прошлогодняя искусственная ель.

Главную елку Южноуральска на площади Ленина читательница URA.RU назвала «помятой», «будто у нее кто-то откусил бок». По мнению жителей, она кривовата, но зато украсили елку игрушками, которые сделали дети в цветах российского флага. Много негатива вызвала главная ель из Аши. В паблике «Аша. Город» в соцсети «ВКонтакте» даже провели голосование, по итогам которого 43,8% поставили елке двойку из пяти. Жители прозвали ее «двурогой» и посетовали на отсутствие снежной горки.

Фото елки на главной площади поселка Строителей в Миассе появилось в паблике «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом жителям предлагают украсить елку самим, чтобы она стала выглядеть лучше. Другие называют елочку «позорной». От пользователей также стало известно, что елка не раз уже падала, о чем свидетельствует россыпь иголок под ней.

На последнем месте оказалась потенциально опасная металлическая святящаяся конструкция елки на Тополиной Аллее. Пользователи в паблике «Тополинка, Тополиная Аллея. Челябинск» пожаловались на свободный доступ к электропроводам и щитку, куда могли пробраться дети. Теперь под елку попасть нельзя: обшили сеткой и установили внутрь бетонные блоки, что внешнего вида не улучшило.

Елку в Верхнеуральске назвали калекой Фото: паблик «Подслушано Верхнеуральск» в «ВКонтакте»

Про главную елку в Южноуральске говорят, что «кто-то у нее откусил бок» Фото: паблик «В Городе Ю. Южноуральск» в «ВКонтакте»

Главную елку Аши назвали двурогой Фото: паблик «Аша. Город» в «ВКонтакте»

Елка в поселке Строителей в Миассе уже несколько раз падала Фото: паблик «Свободный Миасс» в «ВКонтакте»

Сеткой и бетонными блоками ограничили доступ к проводам освещения металлической елки на Тополинке в Челябинске Фото: паблик «Тополинка, Тополиная Аллея. Челябинск» в «ВКонтакте»