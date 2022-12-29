29 декабря 2022
28 декабря 2022

В ночь на Новый год Челябинск накроют 27-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В новогоднюю ночь в Челябинске будет холодно и почти без осадков Фото:

В ночь на 1 января температура воздуха в Челябинске опустится до 27 градусов мороза. Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр.

«В ночь на 1 января температура воздуха -25,-27 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 метра в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.

Ночью и днем 31 декабря синоптики обещают небольшой снег. Дневные температуры будут держаться на уровне 13-15 градусов мороза. 1 января днем в Челябинске ожидается 15,-17 градусов мороза, без существенных осадков.

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В ночь на 1 января температура воздуха в Челябинске опустится до 27 градусов мороза. Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр. «В ночь на 1 января температура воздуха -25,-27 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 метра в секунду», — говорится в сообщении синоптиков. Ночью и днем 31 декабря синоптики обещают небольшой снег. Дневные температуры будут держаться на уровне 13-15 градусов мороза. 1 января днем в Челябинске ожидается 15,-17 градусов мороза, без существенных осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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