В ночь на Новый год Челябинск накроют 27-градусные морозы

30 декабря 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь в Челябинске будет холодно и почти без осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 1 января температура воздуха в Челябинске опустится до 27 градусов мороза. Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр. «В ночь на 1 января температура воздуха -25,-27 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 метра в секунду», — говорится в сообщении синоптиков. Ночью и днем 31 декабря синоптики обещают небольшой снег. Дневные температуры будут держаться на уровне 13-15 градусов мороза. 1 января днем в Челябинске ожидается 15,-17 градусов мороза, без существенных осадков.

В ночь на 1 января температура воздуха в Челябинске опустится до 27 градусов мороза. Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр. «В ночь на 1 января температура воздуха -25,-27 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 метра в секунду», — говорится в сообщении синоптиков. Ночью и днем 31 декабря синоптики обещают небольшой снег. Дневные температуры будут держаться на уровне 13-15 градусов мороза. 1 января днем в Челябинске ожидается 15,-17 градусов мороза, без существенных осадков.