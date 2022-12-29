В ночь на Новый год Челябинск накроют 27-градусные морозы

В новогоднюю ночь в Челябинске будет холодно и почти без осадков
В ночь на 1 января температура воздуха в Челябинске опустится до 27 градусов мороза. Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр.
«В ночь на 1 января температура воздуха -25,-27 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 метра в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.
Ночью и днем 31 декабря синоптики обещают небольшой снег. Дневные температуры будут держаться на уровне 13-15 градусов мороза. 1 января днем в Челябинске ожидается 15,-17 градусов мороза, без существенных осадков.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».