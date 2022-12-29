29 декабря 2022

В Пермском крае продается завод по утилизации опасных отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод переработки отходов
У завода есть лицензия на сбор и уничтожение опасных отходов Фото:

В Березниках (Пермский край) выставлен на продажу мусоросжигательный завод с лицензией на сбор и утилизацию отходов, относящихся к классам опасности с первого по четвертый. Стоимость предприятия — 25 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«На производственном объекте осуществляется лицензированная деятельность в сфере оборота лома и отходов цветных металлов и перевозки опасных грузов. В состав объекта входят земельный участок, кирпичное здание склада тарного хранения, здание масел подземного хранения, установка для сжигания отходов», — сообщается в объявлении о продаже.

Также уточняется, что на территории объекта расположены офисные помещения, мини-гостиница для рабочих, благоустроенный пункт охраны. Долгов за предприятием не числится. Форма сделки — прямой договор купли-продажи с собственником. Уместен торг.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается предприятие по производству сахара. Завод выпускает быстрорастворимый рафинад под собственным брендом.

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В Березниках (Пермский край) выставлен на продажу мусоросжигательный завод с лицензией на сбор и утилизацию отходов, относящихся к классам опасности с первого по четвертый. Стоимость предприятия — 25 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «На производственном объекте осуществляется лицензированная деятельность в сфере оборота лома и отходов цветных металлов и перевозки опасных грузов. В состав объекта входят земельный участок, кирпичное здание склада тарного хранения, здание масел подземного хранения, установка для сжигания отходов», — сообщается в объявлении о продаже. Также уточняется, что на территории объекта расположены офисные помещения, мини-гостиница для рабочих, благоустроенный пункт охраны. Долгов за предприятием не числится. Форма сделки — прямой договор купли-продажи с собственником. Уместен торг. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается предприятие по производству сахара. Завод выпускает быстрорастворимый рафинад под собственным брендом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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