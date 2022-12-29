В Пермском крае продается завод по утилизации опасных отходов

У завода есть лицензия на сбор и уничтожение опасных отходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках (Пермский край) выставлен на продажу мусоросжигательный завод с лицензией на сбор и утилизацию отходов, относящихся к классам опасности с первого по четвертый. Стоимость предприятия — 25 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«На производственном объекте осуществляется лицензированная деятельность в сфере оборота лома и отходов цветных металлов и перевозки опасных грузов. В состав объекта входят земельный участок, кирпичное здание склада тарного хранения, здание масел подземного хранения, установка для сжигания отходов», — сообщается в объявлении о продаже.

Также уточняется, что на территории объекта расположены офисные помещения, мини-гостиница для рабочих, благоустроенный пункт охраны. Долгов за предприятием не числится. Форма сделки — прямой договор купли-продажи с собственником. Уместен торг.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается предприятие по производству сахара. Завод выпускает быстрорастворимый рафинад под собственным брендом.