Sohu: Суровикин преподал Зеленскому урок 30 декабря 2022 в 22:54 Размер текста - 17 + Множество ракет было выпущено по Украине, в результате неосторожных слов Зеленского, пишет Sohu Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал российской армии Сергей Суровикин преподал урок, выпустив множество ракет, направленных на объекты украинской критической инфраструктуры, президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о том, что «Россию никто не боится». Об этом сообщает китайское издание Sohu. «Генерал Суровикин преподал урок украинскому лидеру, позволившему себе столь громкие заявления», — говорится в материале издания. Там отметили, что украинские власти были поражены количеством выпущенных по объектам критической инфраструктуры ракет 29 декабря. По подсчетам различных украинских чиновников, число крылатых ракет варьируется от 69 до 120. Украинские СМИ, 29 декабря, сообщали о множественных взрывах в Киеве и по всей стране. Высокоточными ударами были поражены система военного управления ВСУ, а также энергетические объекты, обеспечивающие работу украинских оборонных заводов, передает «Национальная служба новостей». Генерал российской армии Сергей Суровикин преподал урок, выпустив множество ракет, направленных на объекты украинской критической инфраструктуры, президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о том, что «Россию никто не боится». Об этом сообщает китайское издание Sohu. «Генерал Суровикин преподал урок украинскому лидеру, позволившему себе столь громкие заявления», — говорится в материале издания. Там отметили, что украинские власти были поражены количеством выпущенных по объектам критической инфраструктуры ракет 29 декабря. По подсчетам различных украинских чиновников, число крылатых ракет варьируется от 69 до 120. Украинские СМИ, 29 декабря, сообщали о множественных взрывах в Киеве и по всей стране. Высокоточными ударами были поражены система военного управления ВСУ, а также энергетические объекты, обеспечивающие работу украинских оборонных заводов, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям