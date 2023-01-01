Мэрия из ХМАО ответила на критику о состоянии оборудования в парке аттракционов

Мэрия Урая сообщила о безопасности аттракционов в ответ на критику бывшего сотрудника

02 января 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мэрия Урая назвала аттракционы в парке безопасными Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Урая ответили на критику бывшего руководителя парка аттракционов Руслана Уманца, обвинившего мэрию в эксплуатации опасного и устаревшего оборудования. В пресс-службе администрации города заверили, что аттракционы безопасны и проходят ежегодное обследование. «Обновление аттракционов в Парке культуры и отдыха происходило в 2012—2014 годах: на сумму свыше 16 миллионов рублей были приобретены новые аттракционы „Мини-поезд“, „Медузы“, „Крабики“, „Зоокарусель“, а также отреставрированы аттракционы „Юнга“, „Колокольчик“, „Солнышко“. Ежегодно аттракционы проходят обследование силами независимых технических экспертов, что позволяет быть уверенными в их безопасности», — прокомментировали в пресс-службе мэрии. В 2022 году власти Урая разработали дизайн-проект обновления парка, однако к его реализации не приступили. «Учитывая приоритетность строительства школы в 2023—2024 году и капитальных ремонтов образовательных организаций, реконструкция и реновация этой рекреационной зоны может быть запланирована не ранее 2025—2026 годов», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU писало о заявлении бывшего руководителя парка аттракционов Руслана Уманца. Он опубликовал в городских соцсетях пост о том, что ресурс каруселей многократно исчерпан.

Власти Урая ответили на критику бывшего руководителя парка аттракционов Руслана Уманца, обвинившего мэрию в эксплуатации опасного и устаревшего оборудования. В пресс-службе администрации города заверили, что аттракционы безопасны и проходят ежегодное обследование. «Обновление аттракционов в Парке культуры и отдыха происходило в 2012—2014 годах: на сумму свыше 16 миллионов рублей были приобретены новые аттракционы „Мини-поезд“, „Медузы“, „Крабики“, „Зоокарусель“, а также отреставрированы аттракционы „Юнга“, „Колокольчик“, „Солнышко“. Ежегодно аттракционы проходят обследование силами независимых технических экспертов, что позволяет быть уверенными в их безопасности», — прокомментировали в пресс-службе мэрии. В 2022 году власти Урая разработали дизайн-проект обновления парка, однако к его реализации не приступили. «Учитывая приоритетность строительства школы в 2023—2024 году и капитальных ремонтов образовательных организаций, реконструкция и реновация этой рекреационной зоны может быть запланирована не ранее 2025—2026 годов», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU писало о заявлении бывшего руководителя парка аттракционов Руслана Уманца. Он опубликовал в городских соцсетях пост о том, что ресурс каруселей многократно исчерпан.