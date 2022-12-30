В конфликте, расколовшем власть Екатеринбурга, оказался замешан замгенпрокурора РФ

31 декабря 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Юрий Пономарев возглавлял свердловскую прокуратуру в 2007—2011 годах, местная элита его уважает Фото: Анна Майорова © URA.RU В знаковом конфликте между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и спикером думы Игорем Володиным вокруг назначения главы Счетной палаты (СП) участвовал бывший свердловский прокурор (2007—2011 годы), а ныне замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии, раскрывая детали столкновения, предопределившего сценарий выборов в гордуму 2023 года. События разворачивались в январе—феврале 2022-го. После изменения федерального законодательства о счетных палатах потребовалось переназначить главу СП Екатеринбурга. На тот момент ее возглавлял Андрей Парунин — товарищ Володина. Орлов, выполняя просьбу замгубернатора Валерия Чайникова, продвигал на эту должность экс-главу облизбиркома Владимира Русинова. Ни одна из сторон не хотела идти на уступку. Это было первое и пока единственное по-настоящему серьезное противостояние между первыми лицами города. Считается, что именно в тот момент Орлов утвердился в желании сменить спикера думы по итогам выборов, намеченных на сентябрь 2023 года. Губернатор Евгений Куйвашев разрешил спор нетривиально. Он объявил Орлову и Володину фамилию, прежде не фигурировавшую ни в каких списках. Счетную палату неожиданно для всей политтусовки возглавил Александр Гетманчук — бывший прокурорский работник и на тот момент полпред Куйвашева в Южном управленческом округе. «Фамилия Гетманчука возникла неслучайно. Его губернатору предложил Пономарев: мол, слышал, что вы не можете найти человека на Счетную палату, предлагаю рассмотреть Александра Александровича. После этого Куйвашев сказал Орлову и Володину отзывать своих кандидатов», — поделился инсайдер. Второй источник URA.RU подтвердил эту версию. Но добавил, что после рекомендации от Пономарева положительную характеристику на Гетманчука предоставил также Сергей Охлопков, прокурор области в 2011—2021 годах. В разговоре с корреспондентом сам Гетманчук заявил, что «не комментирует неофициальную информацию». «Могу лишь подтвердить что я действительно работал многие годы под руководством этих двух, по моему убеждению, великих и мудрых людей и прокуроров. Отношусь к ним с громадным уважением!» — отметил Гетманчук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В знаковом конфликте между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и спикером думы Игорем Володиным вокруг назначения главы Счетной палаты (СП) участвовал бывший свердловский прокурор (2007—2011 годы), а ныне замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии, раскрывая детали столкновения, предопределившего сценарий выборов в гордуму 2023 года. События разворачивались в январе—феврале 2022-го. После изменения федерального законодательства о счетных палатах потребовалось переназначить главу СП Екатеринбурга. На тот момент ее возглавлял Андрей Парунин — товарищ Володина. Орлов, выполняя просьбу замгубернатора Валерия Чайникова, продвигал на эту должность экс-главу облизбиркома Владимира Русинова. Ни одна из сторон не хотела идти на уступку. Это было первое и пока единственное по-настоящему серьезное противостояние между первыми лицами города. Считается, что именно в тот момент Орлов утвердился в желании сменить спикера думы по итогам выборов, намеченных на сентябрь 2023 года. Губернатор Евгений Куйвашев разрешил спор нетривиально. Он объявил Орлову и Володину фамилию, прежде не фигурировавшую ни в каких списках. Счетную палату неожиданно для всей политтусовки возглавил Александр Гетманчук — бывший прокурорский работник и на тот момент полпред Куйвашева в Южном управленческом округе. «Фамилия Гетманчука возникла неслучайно. Его губернатору предложил Пономарев: мол, слышал, что вы не можете найти человека на Счетную палату, предлагаю рассмотреть Александра Александровича. После этого Куйвашев сказал Орлову и Володину отзывать своих кандидатов», — поделился инсайдер. Второй источник URA.RU подтвердил эту версию. Но добавил, что после рекомендации от Пономарева положительную характеристику на Гетманчука предоставил также Сергей Охлопков, прокурор области в 2011—2021 годах. В разговоре с корреспондентом сам Гетманчук заявил, что «не комментирует неофициальную информацию». «Могу лишь подтвердить что я действительно работал многие годы под руководством этих двух, по моему убеждению, великих и мудрых людей и прокуроров. Отношусь к ним с громадным уважением!» — отметил Гетманчук.