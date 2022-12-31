Детский сад в Миассе отправил землякам подарки на фронт. Фото

01 января 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

Неравнодушные родители, воспитатели и дети собрали и отправили необходимые на фронте вещи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Детский сад №58, коррекционная школа-интернат и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» из Миасса Челябинской области отправили на фронт землякам подарки. Об этом сообщается в социальных сетях. «Из садика №58 привезли новогодние подарочки нашим воинам. Неравнодушные родители, воспитатели и дети собрали: газовые баллоны, чай, конфеты, носки, салфетки, перчатки, консервы, грецкие орехи, средства личной гигиены, сигареты, сахар, медикаменты и другие необходимые вещи. Выражаем огромную благодарность деткам и их наставникам», — говорится в паблике «ZOV Миасса» во «ВКонтакте» В том же паблике сообщается, что школа-интернат СКО VIII вида передала спальники и носки. «Воин, помни! Дома тебя любят и ждут», — написали бойцам дети и педагоги школы. А из ГКУСО Центр «Радуга» передали 6000 рублей и подарки в виде шевронов, сделанных детьми, для солдат. «Все добро и тепло детского дома — нашим бойцам. Любим и ждем всех с победой. Наши Герои, гордимся вами!», — написали дети военнослужащим. Шевроны изготовлены руками детей «ZOV Миасса» во «ВКонтакте» Дети собрали такой нужный на фронте текстиль «ZOV Миасса» во «ВКонтакте» В коробках чай, сахар, медикаменты и другие нужные на фронте вещи «ZOV Миасса» во «ВКонтакте»

Детский сад №58, коррекционная школа-интернат и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» из Миасса Челябинской области отправили на фронт землякам подарки. Об этом сообщается в социальных сетях. «Из садика №58 привезли новогодние подарочки нашим воинам. Неравнодушные родители, воспитатели и дети собрали: газовые баллоны, чай, конфеты, носки, салфетки, перчатки, консервы, грецкие орехи, средства личной гигиены, сигареты, сахар, медикаменты и другие необходимые вещи. Выражаем огромную благодарность деткам и их наставникам», — говорится в паблике «ZOV Миасса» во «ВКонтакте» В том же паблике сообщается, что школа-интернат СКО VIII вида передала спальники и носки. «Воин, помни! Дома тебя любят и ждут», — написали бойцам дети и педагоги школы. А из ГКУСО Центр «Радуга» передали 6000 рублей и подарки в виде шевронов, сделанных детьми, для солдат. «Все добро и тепло детского дома — нашим бойцам. Любим и ждем всех с победой. Наши Герои, гордимся вами!», — написали дети военнослужащим.