В Златоусте не накажут сотрудников автовокзала, не пустивших женщину с собакой

02 ноября 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Сотрудники вокзала, по мнению директора, сделали верное замечание пассажиру (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Златоусте не будут наказывать сотрудников местного автовокзала, которые не пустили в автобус до Челябинска женщину с собачкой. Об этом URA.RU сообщила директор автовокзала в Златоусте Светлана Гусева. «Было проведено служебное расследование: проанализировано видео с камер видеонаблюдения, взяты объяснительные с сотрудников. Все сотрудники вели себя корректно, собаку никто не пинал, о чем свидетельствую видеозаписи. Оснований для привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности не имеется», — сообщила URA.RU Гусева. С ее слов, это пассажирка нецензурно выражалась в адрес сотрудников вокзала, на что администратор ей сделала замечание. Тому есть видеодоказательство, добавила директор вокзала. Жительница Златоуста ранее сообщила, что ее не пустили в автобус с собакой породы корги. Сотрудники вокзала не только нахамили ей, но и пнули собаку, утверждала пострадавшая. Кассира она предупредила, что едет с собакой, но билет ей все равно продали. Контролер же отказалась пускать женщину в автобус с собакой, которая не находится в переноске. Гусева отметила, что согласно пункту 41 постановления Правительства РФ от 1 октября 2020 года № 1586 перевозить животных можно только в «корзинах, коробках, контейнерах и др. с глухим дном» в качестве ручной клади. Ее размер не должен превышать 120 сантиметров. За провоз в этом случае платить не нужно. Сотрудники вокзала, по словам директора, сделали женщине верное замечание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте не будут наказывать сотрудников местного автовокзала, которые не пустили в автобус до Челябинска женщину с собачкой. Об этом URA.RU сообщила директор автовокзала в Златоусте Светлана Гусева. «Было проведено служебное расследование: проанализировано видео с камер видеонаблюдения, взяты объяснительные с сотрудников. Все сотрудники вели себя корректно, собаку никто не пинал, о чем свидетельствую видеозаписи. Оснований для привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности не имеется», — сообщила URA.RU Гусева. С ее слов, это пассажирка нецензурно выражалась в адрес сотрудников вокзала, на что администратор ей сделала замечание. Тому есть видеодоказательство, добавила директор вокзала. Жительница Златоуста ранее сообщила, что ее не пустили в автобус с собакой породы корги. Сотрудники вокзала не только нахамили ей, но и пнули собаку, утверждала пострадавшая. Кассира она предупредила, что едет с собакой, но билет ей все равно продали. Контролер же отказалась пускать женщину в автобус с собакой, которая не находится в переноске. Гусева отметила, что согласно пункту 41 постановления Правительства РФ от 1 октября 2020 года № 1586 перевозить животных можно только в «корзинах, коробках, контейнерах и др. с глухим дном» в качестве ручной клади. Ее размер не должен превышать 120 сантиметров. За провоз в этом случае платить не нужно. Сотрудники вокзала, по словам директора, сделали женщине верное замечание.