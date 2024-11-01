Воспитанник челябинского «Трактора» вошел в список Forbes

Уроженец города Коркино Челябинской области Артемий Панарин, являющийся воспитанником хоккейного клуба «Трактор», вошел в рейтинг Forbes, посвященный самым ценным персональным брендам российских спортсменов. Составив топ-30 персон, издание учитывало их популярность в соцмедиа, присутствие в СМИ и маркетинговую привлекательность.
«Артемий Панарин — № 15. Для него минувший сезон стал самым успешным в карьере. „Хлебушек“ набрал 120 очков в регулярном чемпионате и попал в первую символическую сборную всех звезд НХЛ. У Панарина по-прежнему огромный маркетинговый потенциал. Клуб „Нью-Йорк Рейнджерс“ строит вокруг него свое продвижение в главном городе Северной Америки, а болельщики „рейнджеров“ приносят на матчи сотни плакатов с его именем», — написал Forbes.
Издание напомнило, что 33-летний челябинец будет рассматривать вариант с возвращением в Россию. Контракт спортсмена с «Нью-Йорк Рейнджерс» рассчитан до конца сезона 2025-2026.
Еще один уроженец Челябинской области, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, также заслужил высокие оценки экспертов издания. Они подчеркнули, что, возможно, магнитогорец не прилагает сверхусилий для продвижения своего бренда, но ролевой моделью для тысяч юных хоккеистов уже стал.
Forbes Sport оценил личные бренды представителей разных видов спорта и дисциплин по степени их привлекательности для рекламодателей. Наряду с Панариным и Малкиным в топ-30 вошли хоккеисты Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский и Никита Кучеров.
Как ранее сообщало URA.RU, нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин занимает первое место по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге. Об этом свидетельствует статистика игроков НХЛ за 15 октября. После трех игр он набрал семь очков, забив два гола и отдав пять голевых передач.
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