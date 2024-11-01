Мужчина погиб при пожаре на пятом этаже многоэтажного дома по улице Островского в Челябинске. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Сегодня утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Островского в Челябинске. При тушении пожара обнаружен погибший мужчина», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пожар начался на пятом этаже многоквартирного дома. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать горение и не допустить распространения пожара на соседние квартиры. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, в том числе четверо детей. Причину пожара установят сотрудники отделения дознания, добавили в челябинском МЧС.
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