01 ноября 2024

Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Челябинске. Фото

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, разбитое окно, пожарный, ликвидация последствий, сибирская 81
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться (архивное фото) Фото:

Мужчина погиб при пожаре на пятом этаже многоэтажного дома по улице Островского в Челябинске. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Сегодня утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Островского в Челябинске. При тушении пожара обнаружен погибший мужчина», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пожар начался на пятом этаже многоквартирного дома. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать горение и не допустить распространения пожара на соседние квартиры. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, в том числе четверо детей. Причину пожара установят сотрудники отделения дознания, добавили в челябинском МЧС.

Пожар начался утром 2 ноября
Пожар начался утром 2 ноября
В квартире пожарные обнаружили тело погибшего мужчины
В квартире пожарные обнаружили тело погибшего мужчины

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Мужчина погиб при пожаре на пятом этаже многоэтажного дома по улице Островского в Челябинске. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сегодня утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Островского в Челябинске. При тушении пожара обнаружен погибший мужчина», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар начался на пятом этаже многоквартирного дома. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать горение и не допустить распространения пожара на соседние квартиры. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, в том числе четверо детей. Причину пожара установят сотрудники отделения дознания, добавили в челябинском МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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