Происшествия Пожары Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Челябинске. Фото 02 ноября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 + Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина погиб при пожаре на пятом этаже многоэтажного дома по улице Островского в Челябинске. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сегодня утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Островского в Челябинске. При тушении пожара обнаружен погибший мужчина», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар начался на пятом этаже многоквартирного дома. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать горение и не допустить распространения пожара на соседние квартиры. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, в том числе четверо детей. Причину пожара установят сотрудники отделения дознания, добавили в челябинском МЧС. Пожар начался утром 2 ноября Telegram-канал «МЧС Челябинской области» В квартире пожарные обнаружили тело погибшего мужчины Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мужчина погиб при пожаре на пятом этаже многоэтажного дома по улице Островского в Челябинске. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сегодня утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Островского в Челябинске. При тушении пожара обнаружен погибший мужчина», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар начался на пятом этаже многоквартирного дома. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать горение и не допустить распространения пожара на соседние квартиры. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, в том числе четверо детей. Причину пожара установят сотрудники отделения дознания, добавили в челябинском МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям