Причиной утреннего пожара в Челябинске с погибшим стало короткое замыкание. Фото

02 ноября 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Пожар начался из-за короткого замыкания (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Причиной утреннего пожара в Челябинске по улице Островского, в результате которого погиб 80-летний мужчина, стало короткое замыкание удлинителя. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «На месте ЧП в квартире дома по улице Островского в Челябинске отработали специалисты отделения дознания по пожарам. Наиболее вероятной причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования (короткое замыкание удлинителя)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жилье не было оборудовано дымовым пожарным извещателем. Шанса на спасение у 80-летнего мужчины не было, добавили в МЧС. В ведомстве напомнили о необходимости установить дома пожарные извещатели, а также следить за состоянием проводки и не оставлять на ночь включенными в сеть обогреватели, мобильные телефоны и другие приборы. Пожар в многоквартирном доме по улице Островского произошел 2 ноября рано утром. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, один мужчина погиб, сообщили ранее в МЧС. Место, с которого начался пожар в многоквартирном доме по улице Островского Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной утреннего пожара в Челябинске по улице Островского, в результате которого погиб 80-летний мужчина, стало короткое замыкание удлинителя. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «На месте ЧП в квартире дома по улице Островского в Челябинске отработали специалисты отделения дознания по пожарам. Наиболее вероятной причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования (короткое замыкание удлинителя)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жилье не было оборудовано дымовым пожарным извещателем. Шанса на спасение у 80-летнего мужчины не было, добавили в МЧС. В ведомстве напомнили о необходимости установить дома пожарные извещатели, а также следить за состоянием проводки и не оставлять на ночь включенными в сеть обогреватели, мобильные телефоны и другие приборы. Пожар в многоквартирном доме по улице Островского произошел 2 ноября рано утром. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, один мужчина погиб, сообщили ранее в МЧС.