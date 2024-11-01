01 ноября 2024

Причиной утреннего пожара в Челябинске с погибшим стало короткое замыкание. Фото

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, дым, пожар, задымление, окно, пожарные
Пожар начался из-за короткого замыкания (архивное фото) Фото:

Причиной утреннего пожара в Челябинске по улице Островского, в результате которого погиб 80-летний мужчина, стало короткое замыкание удлинителя. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«На месте ЧП в квартире дома по улице Островского в Челябинске отработали специалисты отделения дознания по пожарам. Наиболее вероятной причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования (короткое замыкание удлинителя)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Жилье не было оборудовано дымовым пожарным извещателем. Шанса на спасение у 80-летнего мужчины не было, добавили в МЧС. В ведомстве напомнили о необходимости установить дома пожарные извещатели, а также следить за состоянием проводки и не оставлять на ночь включенными в сеть обогреватели, мобильные телефоны и другие приборы.

Пожар в многоквартирном доме по улице Островского произошел 2 ноября рано утром. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, один мужчина погиб, сообщили ранее в МЧС.

Место, с которого начался пожар в многоквартирном доме по улице Островского
Место, с которого начался пожар в многоквартирном доме по улице Островского

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Причиной утреннего пожара в Челябинске по улице Островского, в результате которого погиб 80-летний мужчина, стало короткое замыкание удлинителя. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «На месте ЧП в квартире дома по улице Островского в Челябинске отработали специалисты отделения дознания по пожарам. Наиболее вероятной причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования (короткое замыкание удлинителя)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жилье не было оборудовано дымовым пожарным извещателем. Шанса на спасение у 80-летнего мужчины не было, добавили в МЧС. В ведомстве напомнили о необходимости установить дома пожарные извещатели, а также следить за состоянием проводки и не оставлять на ночь включенными в сеть обогреватели, мобильные телефоны и другие приборы. Пожар в многоквартирном доме по улице Островского произошел 2 ноября рано утром. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, один мужчина погиб, сообщили ранее в МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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