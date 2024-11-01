Причиной утреннего пожара в Челябинске по улице Островского, в результате которого погиб 80-летний мужчина, стало короткое замыкание удлинителя. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«На месте ЧП в квартире дома по улице Островского в Челябинске отработали специалисты отделения дознания по пожарам. Наиболее вероятной причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования (короткое замыкание удлинителя)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Жилье не было оборудовано дымовым пожарным извещателем. Шанса на спасение у 80-летнего мужчины не было, добавили в МЧС. В ведомстве напомнили о необходимости установить дома пожарные извещатели, а также следить за состоянием проводки и не оставлять на ночь включенными в сеть обогреватели, мобильные телефоны и другие приборы.
Пожар в многоквартирном доме по улице Островского произошел 2 ноября рано утром. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, один мужчина погиб, сообщили ранее в МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!