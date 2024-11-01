Жители поселков Челябинска не могут уехать на работу

Жители челябинских поселков требуют у маршруток соблюдать остановки

02 ноября 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Сельчане требуют не проезжать мимо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселков в южной части Челябинска потребовали у водителей маршруток не проезжать мимо, так как они не могут добраться до работы. С водителями после этого проведен инструктаж, сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Люди не могут ни уехать, ни приехать, Маршрут №14 ходит непонятно как: хочу приеду, хочу нет. И как людям, проживающим в поселках Маяковского, Локомативный, Смолино и Новосинеглазово, добираться домой, на работу и на учебу?», — спрашивает Наталья П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Сельчане рассказывают, что некоторые водители целенаправленно едут мимо остановки «СНТ «Нефтяник», при этом автобус полупустой. По их словам, если закрыт переезд, маршрутки вообще не останавливаются. «С водительским составом проведен дополнительный инструктаж по схеме движения маршрута №14. Администрация перевозчика приносит свои извинения за представленные неудобства», — отметили в пресс-службе областного миндора. Накануне жители Челябинска пожаловались на отсутствие автобуса №85, который соединял весь город. С 31 октября маршрут перешел на регтариф и пропал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселков в южной части Челябинска потребовали у водителей маршруток не проезжать мимо, так как они не могут добраться до работы. С водителями после этого проведен инструктаж, сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Люди не могут ни уехать, ни приехать, Маршрут №14 ходит непонятно как: хочу приеду, хочу нет. И как людям, проживающим в поселках Маяковского, Локомативный, Смолино и Новосинеглазово, добираться домой, на работу и на учебу?», — спрашивает Наталья П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Сельчане рассказывают, что некоторые водители целенаправленно едут мимо остановки «СНТ «Нефтяник», при этом автобус полупустой. По их словам, если закрыт переезд, маршрутки вообще не останавливаются. «С водительским составом проведен дополнительный инструктаж по схеме движения маршрута №14. Администрация перевозчика приносит свои извинения за представленные неудобства», — отметили в пресс-службе областного миндора. Накануне жители Челябинска пожаловались на отсутствие автобуса №85, который соединял весь город. С 31 октября маршрут перешел на регтариф и пропал.