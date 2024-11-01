Из Челябинска в Тобольск отправился первый тематический поезд, пассажирами которого стали 450 человек. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Из Челябинска в Тобольск отправился первый тематический поезд. В путешествие отправились 450 пассажиров. Основная часть из них — школьные группы и семьи с детьми», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале.
В составе поезда Челябинск-Тобольск десять современных вагонов. Для туристов приготовлены две программы с посещением ключевых достопримечательности сибирских городов — реконструкции сибирского острога на озере Абалак, музея семьи Николая II, тобольского Кремля, четырехуровневой набережной реки Тобол и других.
Туристический поезд отправился из Челябинска 1 ноября в 23:00. Обратно прибудет 4 ноября в 09:15, сообщили ранее в пресс-службе ЮУЖД.
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