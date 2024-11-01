01 ноября 2024

Первый тематический поезд отправился из Челябинска в Тобольск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, жд вокзал, жд вагон
Поезд вернется в Челябинск 4 ноября (архивное фото) Фото:

Из Челябинска в Тобольск отправился первый тематический поезд, пассажирами которого стали 450 человек. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Из Челябинска в Тобольск отправился первый тематический поезд. В путешествие отправились 450 пассажиров. Основная часть из них — школьные группы и семьи с детьми», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале.

В составе поезда Челябинск-Тобольск десять современных вагонов. Для туристов приготовлены две программы с посещением ключевых достопримечательности сибирских городов — реконструкции сибирского острога на озере Абалак, музея семьи Николая II, тобольского Кремля, четырехуровневой набережной реки Тобол и других.

Туристический поезд отправился из Челябинска 1 ноября в 23:00. Обратно прибудет 4 ноября в 09:15, сообщили ранее в пресс-службе ЮУЖД.

Первый поезд отправился в Тобольск из Челябинска
Первый поезд отправился в Тобольск из Челябинска

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Из Челябинска в Тобольск отправился первый тематический поезд, пассажирами которого стали 450 человек. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Из Челябинска в Тобольск отправился первый тематический поезд. В путешествие отправились 450 пассажиров. Основная часть из них — школьные группы и семьи с детьми», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале. В составе поезда Челябинск-Тобольск десять современных вагонов. Для туристов приготовлены две программы с посещением ключевых достопримечательности сибирских городов — реконструкции сибирского острога на озере Абалак, музея семьи Николая II, тобольского Кремля, четырехуровневой набережной реки Тобол и других. Туристический поезд отправился из Челябинска 1 ноября в 23:00. Обратно прибудет 4 ноября в 09:15, сообщили ранее в пресс-службе ЮУЖД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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