01 ноября 2024

В Челябинске откроют новую поликлинику

Новая поликлиника откроется в челябинском микрорайоне Парковый
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , регистратура, поликлиника, больница
В микрорайоне планируют купить помещение для медучреждения Фото:

В микрорайоне «Парковый» Челябинска планируется купить помещение для открытия новой поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В данный момент рассматривается вопрос о выкупе нежилого помещения для организации поликлиники в микрорайоне Парковый. Подготовлена заявка на включение мероприятия в программу «Модернизация первичного звена 2026-2030», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В областном минздраве добавили, что этот вопрос находится на контроле министерства. На отсутствие поликлиники, особенно детских врачей, пожаловались жители микрорайона. По словам молодых родителей, дорога до врачей-педиатров в других районах за обычной справкой превращается в квест.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне «Парковый» Челябинска планируется купить помещение для открытия новой поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «В данный момент рассматривается вопрос о выкупе нежилого помещения для организации поликлиники в микрорайоне Парковый. Подготовлена заявка на включение мероприятия в программу «Модернизация первичного звена 2026-2030», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном минздраве добавили, что этот вопрос находится на контроле министерства. На отсутствие поликлиники, особенно детских врачей, пожаловались жители микрорайона. По словам молодых родителей, дорога до врачей-педиатров в других районах за обычной справкой превращается в квест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...