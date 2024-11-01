Общество Здоровье В Челябинске откроют новую поликлинику Новая поликлиника откроется в челябинском микрорайоне Парковый 02 ноября 2024 в 13:05 Размер текста - 17 + В микрорайоне планируют купить помещение для медучреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне «Парковый» Челябинска планируется купить помещение для открытия новой поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «В данный момент рассматривается вопрос о выкупе нежилого помещения для организации поликлиники в микрорайоне Парковый. Подготовлена заявка на включение мероприятия в программу «Модернизация первичного звена 2026-2030», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном минздраве добавили, что этот вопрос находится на контроле министерства. На отсутствие поликлиники, особенно детских врачей, пожаловались жители микрорайона. По словам молодых родителей, дорога до врачей-педиатров в других районах за обычной справкой превращается в квест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В микрорайоне «Парковый» Челябинска планируется купить помещение для открытия новой поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «В данный момент рассматривается вопрос о выкупе нежилого помещения для организации поликлиники в микрорайоне Парковый. Подготовлена заявка на включение мероприятия в программу «Модернизация первичного звена 2026-2030», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном минздраве добавили, что этот вопрос находится на контроле министерства. На отсутствие поликлиники, особенно детских врачей, пожаловались жители микрорайона. По словам молодых родителей, дорога до врачей-педиатров в других районах за обычной справкой превращается в квест. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям