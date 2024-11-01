В Челябинске откроют новую поликлинику

В микрорайоне «Парковый» Челябинска планируется купить помещение для открытия новой поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«В данный момент рассматривается вопрос о выкупе нежилого помещения для организации поликлиники в микрорайоне Парковый. Подготовлена заявка на включение мероприятия в программу «Модернизация первичного звена 2026-2030», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В областном минздраве добавили, что этот вопрос находится на контроле министерства. На отсутствие поликлиники, особенно детских врачей, пожаловались жители микрорайона. По словам молодых родителей, дорога до врачей-педиатров в других районах за обычной справкой превращается в квест.
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