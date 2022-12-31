В Копейске выкинули елку на Новый год. Фото

01 января 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Елку без иголок обнаружили местные жители на мусорке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Копейска накануне новогодней ночи обнаружили елку без иголок на контейнерной площадке. По всей видимости, она простояла у кого-то дома целый год. Фото находки они поделились в соцсетях. «Слабак. С Новым годом», — прокомментировали в сообществе «Копейск | О Личном» в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители региона поделились в соцсетях фото самых некрасивых, по их мнению, новогодних елок. Так, елочку в Верхнеуральске назвали калекой, а в Миассе — «позорной».

Жители Копейска накануне новогодней ночи обнаружили елку без иголок на контейнерной площадке. По всей видимости, она простояла у кого-то дома целый год. Фото находки они поделились в соцсетях. «Слабак. С Новым годом», — прокомментировали в сообществе «Копейск | О Личном» в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители региона поделились в соцсетях фото самых некрасивых, по их мнению, новогодних елок. Так, елочку в Верхнеуральске назвали калекой, а в Миассе — «позорной».