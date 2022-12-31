31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Копейске выкинули елку на Новый год. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Елку без иголок обнаружили местные жители на мусорке Фото:

Жители Копейска накануне новогодней ночи обнаружили елку без иголок на контейнерной площадке. По всей видимости, она простояла у кого-то дома целый год. Фото находки они поделились в соцсетях.

«Слабак. С Новым годом», — прокомментировали в сообществе «Копейск | О Личном» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жители региона поделились в соцсетях фото самых некрасивых, по их мнению, новогодних елок. Так, елочку в Верхнеуральске назвали калекой, а в Миассе — «позорной».

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Жители Копейска накануне новогодней ночи обнаружили елку без иголок на контейнерной площадке. По всей видимости, она простояла у кого-то дома целый год. Фото находки они поделились в соцсетях. «Слабак. С Новым годом», — прокомментировали в сообществе «Копейск | О Личном» в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители региона поделились в соцсетях фото самых некрасивых, по их мнению, новогодних елок. Так, елочку в Верхнеуральске назвали калекой, а в Миассе — «позорной».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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