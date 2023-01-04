04 января 2023
03 января 2023

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 17-летней пермячки

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Мужчина нанес девушке удар ножом в шею Фото:

Полицейские в Перми задержали мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В МО МВД России „Губахинский“ 4 января 2023 года около 16 часов поступило сообщение от медицинского работника службы „03“ о том, что в квартире дома по проспекту Октябрьский обнаружен труп девушки с ножевым ранением горла. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что в квартире дома ранее не судимый 22-летний мужчина в ходе конфликта нанес ножевое ранение 17-летней девушке, после чего с места происшествия скрылся. Несовершеннолетняя скончалась до приезда бригады „скорой помощи“», — рассказали в полиции.

В этот же день подозреваемый был задержан в Перми сотрудниками патрульно-постовой службой полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

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Полицейские в Перми задержали мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю. «В МО МВД России „Губахинский“ 4 января 2023 года около 16 часов поступило сообщение от медицинского работника службы „03“ о том, что в квартире дома по проспекту Октябрьский обнаружен труп девушки с ножевым ранением горла. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что в квартире дома ранее не судимый 22-летний мужчина в ходе конфликта нанес ножевое ранение 17-летней девушке, после чего с места происшествия скрылся. Несовершеннолетняя скончалась до приезда бригады „скорой помощи“», — рассказали в полиции. В этот же день подозреваемый был задержан в Перми сотрудниками патрульно-постовой службой полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».
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