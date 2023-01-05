Екатеринбуржцы дважды не смогли улететь в Дубай. Скрин

В Екатеринбурге вновь отменили рейс в Дубай

06 января 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Самолет, который должен вылететь в 18.15 из Екатеринбурга в Дубай, не может этого сделать уже два новогодних дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс FZ-8902 авиакомпании Flydubai, совершающий полет из Екатеринбурга в Дубай, вновь отменен. Этот же самолет не смог улететь из столицы Урала 4 января. Информация об отмене появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс FZ-8902 Екатеринбург-Дубай авиакомпании Flydubai. Вылет в 18.15, прибытие в 22.30 — отменен», — указано на сайте Кольцово. Этот же рейс не вылетел из Екатеринбурга и 4 января. В авиакомпании Flydubai на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Однако в пресс-службе Кольцово пояснили, что рейс FZ-8902 Екатеринбург-Дубай с вылетом в 18.15 вновь отменен решением авиакомпании. При этом другой рейс — FZ-902 авиакомпании Fly Dubai, вылетел сегодня в 17.10 из Екатеринбурга без проблем. Ранее в аэропорту Кольцово отменили рейс FZ-8902 авиакомпании из ОАЭ. Тогда в Кольцово сообщили, что причиной отмены рейса является решение авиакомпании. Скриншот с онлайн-табло Кольцово

Рейс FZ-8902 авиакомпании Flydubai, совершающий полет из Екатеринбурга в Дубай, вновь отменен. Этот же самолет не смог улететь из столицы Урала 4 января. Информация об отмене появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс FZ-8902 Екатеринбург-Дубай авиакомпании Flydubai. Вылет в 18.15, прибытие в 22.30 — отменен», — указано на сайте Кольцово. Этот же рейс не вылетел из Екатеринбурга и 4 января. В авиакомпании Flydubai на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Однако в пресс-службе Кольцово пояснили, что рейс FZ-8902 Екатеринбург-Дубай с вылетом в 18.15 вновь отменен решением авиакомпании. При этом другой рейс — FZ-902 авиакомпании Fly Dubai, вылетел сегодня в 17.10 из Екатеринбурга без проблем. Ранее в аэропорту Кольцово отменили рейс FZ-8902 авиакомпании из ОАЭ. Тогда в Кольцово сообщили, что причиной отмены рейса является решение авиакомпании.